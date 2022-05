«El PGA Catalunya és el ressort de golf número 1 d’Espanya»

Què representa per al PGA Catalunya rebre un torneig com el Catalunya Championship?

A PGA Catalunya Golf and Wellness hem acollit 3 vegades l’Open d’Espanya (2000, 2009 i 2014), nou l’European Tour Qualifying School Final Stages (del 2008 al 2016) i estem molt il·lusionats de tornar a tenir un torneig del DP World Tour d’aquestes característiques que dona visibilitat mundial al nostre territori i ens posiciona com un destí de benestar i esportiu d’alt nivell.

Han invertit un milió d'euros per remodelar l’Stadium Course, que ja era un dels millors 20 camps de golf de l'Europa continental. En quina posició el deixa ara?

L’Stadium Course ha estat des de la seva inauguració entre els 10 millors camps de golf d’Europa i gràcies a totes les inversions, no només al camp de golf, sinó també al ressort ens ha col·locat entre els 20 millors ressorts de golf del món. Sent l’únic ressort espanyol en aquesta posició i reforçant el posicionament del ressort de golf nº 1 d’Espanya.

Quines són les millores i què vol dir remodelar-se a l'estil Augusta National i el TPC Sawgras?

S’han fet diferents millores i renovacions del forat 6 i 10. Les millores han anat més en el sentit de la sostenibilitat i manteniment del camp així com donar-li un estil i look and feel més similars als camps d’Estats Units i que es veu molt poc per Europa. Gràcies a les renovacions aconseguim reduir l’ús d’aigua un 25%, sempre tenint en compte que utilitzem aigua reciclada.

El PGA ha acollit tres cops l'Open d'Espanya, quin impacte els ha donat ara el Catalunya Championship?

Ens dona un impacte molt positiu a nivell visibilitat a tot el món tant pel ressort com pel territori, hem tingut a tot l’equip de European Tour Productions que emet a 43 emissores a tot el món amb més de 450 milions d’espectadors. A nivell xifres de persones que hauran vingut al PGA Catalunya durant el torneig podem calcular unes 3.000 aproximadament. A nivell empleats, durant els dies de torneig hem disposat de 450 persones treballant al PGA Catalunya a més de les empreses locals amb les quals col·laborem durant aquests dies per fer d’aquest torneig un èxit. Per exemple, per tots els dinars dels voluntaris estem col·laborant amb la Fundació Cuina Justa.

Històricament la seva gran il·lusió és dur la Ryder Cup al PGA, encara ara?

Des de PGA Catalunya sempre estem interessats en acollir tornejos de gran nivell i per suposat que la Ryder Cup és un d’ells.

Com ha afectat la pandèmia a un complex com el vostre? Han obert noves línies de negoci?

Durant la pandèmia, com tots els complexos, ens vam veure afectats per les restriccions de viatges, etc... Però també vam veure que el nostre espai amb més de 500 hectàrees de bosc i espais oberts fa que sigui ideal pel benestar dels nosaltres visitants i residents. D’aquesta manera, i en línia amb el nostre nou posicionament de convertir-nos en un destí de benestar de referència a Europa, vam construir, durant la pandèmia, el nou Wellness Centre. Un centre de benestar únic amb més de 1.000 metres quadrats que combina tecnologies d’avantguarda, com la crioteràpia, l’oxigenació o la fotobiomodulació amb tractaments tradicionals, com rituals, massatges i hammam. Tot combinat amb nutrició, comptem amb l’assessorament de la nutricionista Mireia Cervera que treballa en col·laboració amb el xef David Vives per crear menús adaptats als diferents programes que tenim i el moviment, amb classes de ioga, estiraments, etc. Tot això per aportar un benestar completament holístic amb beneficis pel cos i la ment.

El Girona fa temps que fa servir les instal·lacions de La Vinya, fins quan s'ha ampliat el contracte que expirava a finals de 2021?

S’ha prorrogat el contracte fins a finals de 2022. Hi ha altres equips, com la selecció de futbol irlandesa o la polonesa, que han vingut a preparar-se per les temporades als nostres camps de futbol i que utilitzen tots els serveis que oferim al ressort, com el Wellness Centre on fan programes de recuperació esportiva.