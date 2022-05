Stuani és decisiu tot i fallar dos penals a la primera part

Cristhian Stuani és humà. El davanter uruguaià té molt mal acostumada l’afició del Girona, sent infal·lible sempre que ha de xutar des dels onze metres. El killer, però, també s’equivoca i ahir no va tenir el dia a l’estadi Santo Domingo. Davant l’Alcorcón (0-1), Stuani va fallar dos penals a la primera part: el primer, a l’estil Panenka, va endevinar-lo el porter Jesús Ruiz i el va treure per damunt del travesser, mentre que el segon va llençar-lo directament als núvols. Stuani va desaprofitar dues grans oportunitats per aconseguir una victòria plàcida, tot i que igualment va donar els tres punts als de Míchel Sánchez amb un gol abans del descans (min. 40).

«Si hi ha penal, el primer és Stuani. Després Baena o Samu. Ell ha volgut llençar-los tots dos, perquè és el primer, però el que els llença és el que els falla. Ha fet molts gols. Espero que no perdi la confiança, tot i que coneixent-lo no crec que passi», va explicar l’entrenador després del partit sobre el criteri que hi ha establert quan hi ha una pena màxima.

Des que va arribar al Girona la temporada 2017-18, Stuani ha llençat un total de 33 penals dels quals 29 han acabat a dins la porteria. El charrúa té, per tant, gairebé un 90% d’efectivitat des dels onze metres. Dels 4 que ha fallat al llarg d’aquests cinc cursos, 3 han estat enguany. Un va ser contra el Rayo Vallecano a la Copa del Rei (1-2) i els altres dos van ser ahir davant l’Alcorcón. L’equip madrileny li té la mida presa a Stuani, ja que també va ser contra l’Alcorcón quan l’uruguaià va desaprofitar una pena màxima la temporada 2019-20. «Li he dit que estigui tranquil. Té molta responsabilitat amb l’equip, però és de tots nosaltres. No vull que carregui més pes a l’esquena perquè no aconseguirem l’ascens només amb els gols d’Stuani. Vull que s’ho tregui del cap. És un jugador que ens dona moltíssim, porta 19 gols i en seguirà fent», va afegir Míchel. Per la seva part, Stuani va escriure un missatge a les seves xarxes socials per demanar «perdó al meu equip per no haver estat encertat als penals que he fallat però tornaré a intentar-ho». «Em quedo amb l’esforç de tots i, sobretot, els tres puntarros».

L’últim cop que el Girona havia fallat dos penals en un partit va ser el curs 2008-09 al camp del Llevant (1-1) quan Reina va aturar els xuts de Migue i Manga.