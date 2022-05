En l’últim partit de Lliga i després d’empatar davant el Banyoles (1-1), amb la permanència a la butxaca des de feia una jornada, el president del Palamós, Patxi Otamendi, va anunciar que deixa el càrrec després de prendre la decisió fa uns mesos. Patxi Otamendi va ser nomenat president del Degà el 2018 i rellevava a Joan Pau Pérez. L’expresident del Girona s’ha assegut a la butaca de president una mica més de tres temporades patint de ple els estralls que la pandèmia ha causat en molts àmbits i també en el futbol modest.

Quins són els motius del seu adéu a la presidència?

No és res nde ou perquè el mes de gener ja vaig comunicar a la junta que no seguiria. No tinc disponibilitat per exercir de president. Sóc una persona que no sap estar a mitges a un lloc i considero que sí que hi ha gent que pot dedicar més temps com mereix un club com aquest.

Li va costar gaire prendre aquesta decisió?

Mai és agradable prendre aquests tipus de decisions perquè al final agafes estima al club. Quan vaig aterrar aquí tenia una il·lusió d’intentar pujar a l’equip, però, després el dia a dia costa molt i requereix una dedicació molt intensa. En fi, vaig considerar que la decisió més sensata per mi i el club era fer un pas al costat.

Quin balanç fa de les tres temporades i mitja al capdavant del club?

És difícil fer un balanç perquè han sigut temporades atípiques, amb la Covid-19 pel mig, inacabades... El primer any vam estar a dalt. El següent amb Mármol a la banqueta vam estar a un pas de l’ascens i a partit d’aquí ja es va complicar tot. Però jo estic content de l’experiència d’haver dirigit el Palamós.

Què ha estat el millor i el pitjor de la seva estada al club?

Crec que el més complicat ha estat la gestió d’un club tant històric com el Palamós per tot el que porta a la motxilla. És un club amb unes expectatives altes que d’altra banda crec que ha de tenir, però, que també et juguen en contra perquè la història és molt bonica, però després cal gestionar la realitat del dia a dia. Sincerament, crec que el Palamós necessita uns recursos per poder aspirar a quelcom més, necessita un projecte amb cara i ulls que pugui canviar tota l’estructura.

Li queda l’espineta de l’ascens?

Sí, és clar! Amb aquesta idea vam entrar. En una ocasió vam estar a un pas de l’ascens, però, crec que hem de fer un balanç positiu perquè és cert que la categoria és la mateixa que vam heretar, però, avui el Palamós és un club sanejat on tot està controlat i ordenat.

I ara què? Hi ha relleu?

Hi ha gent a la junta que pot agafar la presidència tranquil·lament i han tingut temps per organitzar-se i preparar-se perquè no és una decisió que hagi pres ara, sinó que al gener ja vaig comunicar-ho.