El Club Nàutic Amposta es va convertir en el nom propi de la PAMrace Regatta - Pedro Abreu Memorial 2022 que es va celebrar el 30 d’abril i 1 de maig a Banyoles. L’esdeveniment, de caràcter internacional, abraça també el XVII Trofeu Pedro Abreu, el XVI Open Internacional de Catalunya i alhora el XVI Trofeu Ciutat de Banyoles.

Amb un total de 1.812 punts en el seu comptador particular, el CN Amposta es va acabar emportant una victòria molt ajustada en la classificació per clubs en el Trofeu Ciutat de Banyoles, superant el conjunt local (CN Banyoles), que en va sumar fins a 1.787 i també el RCN Tarragona, que en va aconseguir 1.191 per acabar completant el podi. El CN Amposta, principal dominador de les dues jornades, també va ser el guanyador de la Regata Pedro Abreu en les categories absolut masculí i absolut femení.

Entre totes les proves es van reunir un total de 590 embarcacions, que van competir en alguna de les modalitats. Tant masculí com femení compten amb categoria absolut, juvenil, cadet i també veterà.