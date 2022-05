Aquesta temporada, si no ha sigut un all, ha sigut una ceba i l’Uni ha hagut de patir mil i un contratemps. Lesions, baixes per culpa del virus, la cessió de Júlia Soler i fins i tot l’adéu inesperat de Michaela Onyenwere. I així es fa difícil plantar-se al tram decisiu del curs amb tothom endollat. Alfred Julbe, a diferència d’altres setmanes, disposa de gairebé totes les seves jugadores però continua arrossegant la baixa de Frida Eldebrink.

La sueca fa més d’un mes que no juga. Se li va diagnosticar, després de la Copa, un traumatisme al peu esquerre que li va provocar una lesió òssia. Encara no ha reaparegut. Així s’ha passat l’any, entrant i sortint. Dijous toca intentar remuntar a la pista del València i Eldebrink el més probable és que no hi arribi tampoc a temps.