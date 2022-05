La Federació Catalana de Futbol (FCF) va confirmar ahir els horaris del play-off d’ascens a Segona RFEF, que es disputarà en una seu neutral a l’estadi Can Rosés de Rubí a partir d’aquest cap de setmana. Tenint en compte que aquesta fase la juguen els equips de Tercera RFEF que han quedat de la segona a la cinquena posició, hi haurà la meitat de la representació gironina amb l’Olot i el Girona B. El conjunt dirigit per Manix Mandiola, segons, serà el primer d’estrenar-se amb l’eliminatòria contra el Sant Andreu, cinquè, el dissabte 7 (18 h); mentre que els d’Axel Vizuete, quarts, s’enfrontaran al San Cristóbal, tercer, el diumenge 8 (18 h).

La final, que podria ser un derbi gironí entre l’Olot i el Girona B, es diputarà el diumenge 15 (19 h). Els tres partits es podran veure en directe a la Xarxa i Xala.cat. Les eliminatòries tindran dues parts de 45 minuts i, en cas d’empat quan hagi acabat el temps reglamentari, s’anirà a pròrroga però sense tanda de penals. Si la igualtat al marcador es manté un cop superats els 120 minuts, passarà de ronda l’equip amb millor posició a la fase regular. Per la qual cosa, a diferència de l’Olot, el filial blanc-i-vermell està obligat a guanyar. El vencedor de la final accedirà a una altra final d’àmbit estatal, amb la resta de guanyadors de les fases autonòmiques de la competició, per poder certificar un dels nou ascensos via play-off. L’estadi de Can Rosés, de gespa artificial, no ha estat ben acollit per la majoria d’equips participants.