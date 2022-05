El futbol gironí perd categoria

El futbol gironí, a expenses del què puguin fer el Girona (que té ben encarrilada la promoció per pujar a Primera), i el seu filial i l’Olot en el play-off per fer el salt a Segona RFEF, perdrà categoria aquesta temporada. De moment el Costa Brava ja és matemàticament a la quarta divisió del futbol espanyol, deixant sense cap representant de la província la categoria de bronze, el que havia sigut la històrica Segona B, un fet inèdit des de la temporada 2010/11. S’haurà de veure, a més, quin futur espera els blaugranes: si seguiran a Palamós o en un altre municipi gironí, o faran les maletes a fora per iniciar un nou projecte amb la propietat que va adquirir el club fa mig any a Oriol Alsina i Isabel Tarragó.

A Tercera divisió Olot i Girona B lluitaran per la darrera plaça d’ascens que hi ha en joc, havent de superar dues eliminatòries a Catalunya i una més amb un rival de la resta de l’Estat. Només un dels dos podrà endur-se el premi, que també persegueixen el San Cristóbal i el Sant Andreu. De moment a Tercera RFEF l’any que ve només hi té garantit el lloc el Peralada, perquè el Figueres també ha perdut la categoria i jugarà en una Primera Catalana plena d’històrics com el Palamós i el Banyoles. El Costa Brava B i La Jonquera han perdut aquesta categoria i passaran a Segona Catalana, però els seus llocs es veuran compensats pels dos gironins que pujaran. EF Garrotxa, Can Gibert, Porqueres, Blanes, Ca La Guidó i Tossa hi opten en una fase d’ascens molt emocionant que ja ha arribat a l’equador.

Sense equips de bronze

L’antiga Segona B, ara 1a RFEF, ha tingut nombrosa representació gironina. L’última temporada que no n’hi va haver va ser la 2010/11. L’ascens del Girona a Segona A el 2008 i el trasllat del Miapuesta Figueres a Castelldefels un any abans, van deixar la categoria sense cap club de la provincia els anys 2008/09, 2009/10 i 2010/11. La lliga 2011/12 hi debutava el Llagostera i des d’aleshores sempre hi han tornat a haver representants gironins. La temporada 2017/18 van ser tres, Llagostera, Olot i Peralada. El curs passat, amb la restructuració de categories, el Llagostera, ara Costa Brava, va aconseguir un lloc a la 1a RFEF que ha perdut i l’Olot va descendir a Tercera, d’on ara intenta escapar.

En el millor dels casos l’any que ve el futbol gironí podria tornar a tenir un equip a Primera (Girona), dos a Segona RFEF (Costa Brava i Olot o Girona B) i dos a Tercera RFEF (Peralada i Olot o Girona B). Aquest curs n’hi havia un a Segona A (Girona), un a 1a RFEF (Costa Brava), cap a 2a RFEF i quatre a Tercera RFEF (Olot, Girona B, Peralada i Figueres). A Tercera el curs que ve hi haurà només setze equips, per ordre expressa de la Federació. A Primera Catalana històrics com el Palamós, el Figueres i el Banyoles buscaran tornar a Tercera, al costat de Lloret, l’Escala i Bescanó, i els dos gironins que pugin.