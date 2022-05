Després que aquest cap de setmana passat, Patxi Otameni anunciés públicament que no continuaria al capdavant del Palamós, el club ja té perfilat el nou president. L'escollit serà Toni Heras, com a vicepresident primer i com marquen els estatuts, agafarà el relleu i, si els socis de l’entitat així ho ratifiquen en l’assamblea del divendres 20 de maig (20:00 h.), serà el president del Degà en l’any del 125è aniversari.

El diumenge 22 de novembre de 2015, els socis del Palamós CF van dictar sentència i van fer confiança a la continuïtat de Joan Pau Pérez. El rival de Joan Pau Pérez era l’aleshores candidat de Som Palamós CF, Toni Heras, una persona que porta un munt d’anys vinculat al club palamosí i que actualment forma part de la directiva del president sortint Patxi Otamendi. Heras, un habitual de l’estadi i que intenta no perdre’s cap partit del Degà, ha sigut vocal en les juntes directives del Palamós CF presidides per David Ferragut, Emili Caballero i Juli Torrent, exercint diferents càrrecs com la vicepresidència esportiva.