Fa tot just un mes que Manix Mandiola va estrenar-se a la banqueta de l’Olot amb un empat al camp de l’Hospitalet (1-1). El club va escollir el tècnic basc com a conseqüència de la destitució d’Albert Carbó per «crear un efecte revulsiu que permeti seguir buscant l’ascens de categoria» i, després de sumar 10 punts de 12 possibles i que el Manresa confirmés que és nou equip de Segona RFEF, l’aposta es posarà a prova ara al play-off on els garrotxins tenen l’obligació de guanyar tres eliminatòries per aconseguir l’objectiu.

«És una llàstima perquè hem estat pendents de tercers per ser o no campions de lliga. Ens hem quedat a només un resultat, en el qual no podem influir, però hem d’acceptar que hem quedat segons i mentalitzar-nos pel play-off», comentava Mandiola. L’Olot, que ja es temia que el Manresa guanyaria al camp de l’Hospitalet (1-2), va estar-se entrenant durant tota la setmana passada pel que pogués passar. Un cop confirmat que l’ascens s’haurà de buscar al play-off, l’entrenador va dir que «ara l’única cosa que podem fer és acceptar-ho i pensar en positiu». «Jo tinc més experiència que els meus jugadors i, potser, he viscut més coses d’aquestes. Hem d’intentar treure el millor de nosaltres mateixos perquè l’equip tingui les màximes garanties. Tenim una setmana per preparar-nos», va afegir. La primera pedra al camí de l’Olot serà el Sant Andreu, cinquè classificat. Mandiola ja té fitxat el rival. De fet, no va perdre’s detall de l’última jornada al Narcís Sala: «Els he volgut veure amb més tranquil·litat. El Sant Andreu ja em va semblar un bon equip quan els vam guanyar a casa (1-0) i haurem de ser millors aquest cop. Se senten còmodes en camps de gespa artificial. L’Olot és el millor equip, després el Manresa. Hem de confiar sabent que al play-off no hi ha segones opcions».