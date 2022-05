María Araújo: «Hem d'aixecar el cap en un partit a vida o mort»

L’Spar Girona es va complicar la vida de mala manera amb una dura derrota contra el València en el partit d’anada de les semifinals a Fontajau (49-61). Per tant, si el conjunt dirigit per Alfred Julbe vol ser a la final de la Lliga Femenina Endesa, haurà de remuntar 12 punts dijous a La Fonteta (19 h). El repte és majúscul per a les gironines i el primer pas serà passar pàgina per afrontar-lo, encara que anímicament va ser un cop molt dur. «L’equip està dolgut. Vam acabar el partit fotudes, però ara hem d’alçar el cap, deixar de pensar en aquest partit i afrontar el següent», explica María Araújo.

L’aler gallega està convençuda que «som capaces de fer un bon partit a València i, de fet, hem de fer-lo per aconseguir la remuntada». «No haver-nos pogut endut el primer partit afecta l’aspecte mental, que necessita descansar en aquests moments, però l’equip anirà a per totes. Serà com morir o viure, així l’hem afrontar», afegeix.

Arran de la derrota de diumenge a Fontajau, ha costat digerir els primers dies de la setmana a l’Uni Girona. No obstant això, «tothom té ganes d’aconseguir la remuntada»: «No volem acabar amb una sensació tan dolenta, després del bon any que s’ha fet. Volem recuperar les bones sensacions perquè, com a mínim, si al final hem de caure eliminades que sigui pel fet que el València és millor que nosaltres i no per no haver fet les coses tan bé com sabem. Volem disputar un bon partit».

Remuntar 12 punts lluny de Girona pot semblar impossible, però no ho és. Les gironines s’aferren al talismà de La Fonteta, on el curs passat hi van celebrar el títol de la Copa de la Reina i aquest s’han imposat al València tant a les semifinals d’aquesta competició (59-67) com en el partit la lliga (55-61). Precisament, el pavelló del València va presenciar el retorn d’Araújo a les pistes. «Elles tenien el factor Fontajau en contra i es van emportar el partit de 12 punts. No té res a veure. Jo crec que si estàs a l’alçada, tan és. A València sempre hem tingut bones sensacions. Sembla que jugar allà pot ser un factor positiu per nosaltres», comenta.

Araújo reconeix que «la meva temporada ha sigut una mica irregular», tenint en compte que va reincorporar-se al gener d’una greu lesió. «M’he anat adaptant a la situació de l’equip i l’equip també s’ha adaptat a mi. No he tingut una continuïtat de minuts constant i he passat de jugar molt poc a haver-ho de fer molt per les lesions que hi havia. M’he anat adaptant. No és allò idíl·lic després d’una lesió tan llarga, però crec i espero que he estat a l’alçada quan se m’ha necessitat. Ara hauré de pensar en l’estiu i seguir treballant, que per mi això només ha fet que començar i per la resta ja s’acaba la lliga», diu. En aquest sentit, la de Vigo assegura que «penso en el que queda i en l’estiu perquè a mi em toca treballar molt per tornar a estar al cent per cent».