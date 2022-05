L’encert del Barça després del descans (29-15), impulsat per 13 punts de l’argentí Nico Laprovittola (26 en total i 30 de valoració), va ser clau en el cinquè duel de la sèrie de quarts de final davant el Bayern Munic (81- 72), que va certificar la classificació de l’equip blaugrana per a la Final a Quatre de l’Eurolliga. Així, per segona campanya consecutiva en les dues temporades de Sarunas Jasikevicius a la banqueta del Palau Blaugrana, el conjunt barcelonista va accedir a la fase final en el partit de desempat, i en aquesta ocasió s’enfrontarà en semifinals al Reial Madrid.

Fidel al seu esperit combatiu, el Bayern Munic, que ja havia estat capaç d’igualar la sèrie en dues ocasions, va fer sorgir les pors de l’equip català en un primer temps dominat per la seva asfixiant defensa (31-37). Però la irrupció anotadora de Laprovittola, ajudat per Nikola Mirotic (20 punts), va tornar la confiança a un equip va recuperar la seva millor versió defensiva per segellar el bitllet per a la Final a Quatre de Belgrad. En els primers dos quarts, sense trobar en cap moment la fluïdesa ofensiva, l’equip català es va mantenir en el partit gràcies a l’encert intermitent des del perímetre (5 de 13), amb Mirotic com a màxim anotador al descans (9 punts). A la represa, un triple de Calathes i quatre punts seguits de Mirotic van encendre el Palau (38-37, min.22). Els triples inversemblants de Jaramaz i Obst sobre la botzina van frustrar l’esforç defensiu del Barça, que aquesta vegada no va abaixar els braços. A la irrupció ofensiva de Mirotic, amb sis punts en el tercer quart, va seguir l’eclosió anotadora de Laprovittola, autor de 13 punts consecutius, que va portar el Barça a un màxim avantatge de deu punts (58-48, min.38; 60- 52, min.30). Tot i la colossal resistència que va mostrar Hunter (18 punts), que a la seva intimidació sota els taulers va sumar dos triples (72-65, min.37), els jugadors més destacats del Barça van rendir al màxim nivell en l’últim quart, en què l’equip català va jugar més tranquil i va arribar a dominar de 13 punts (70-57, min.35), acabant amb una victòria per 81-72.