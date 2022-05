Aquest divendres, 6 de maig del 2022, comença la 105a edició del Giro d’Itàlia i ho fa a Budapest per acabar el 29 de maig a Verona. 3.437 quilòmetres en 21 etapes dividits en dos cronos individuals, sis etapes planes, sis de mixtes i set de muntanya, per mirar de succeir Egan Bernal, absent a causa del greu accident que va tenir aquest hivern i del qual encara s’està recuperant, ara a Europa.

Horaris del Giro d’Itàlia 2022

Totes les etapes finalitzaran, sempre si es compleixen les mitjanes horàries, cap a les 17.30 hores. Hi haurà tres jornades de descans, els ‘dilluns al sol ciclista’. Hi ha un dia més de repòs per l’obligat trasllat des d’Hongria fins a Itàlia, que es farà el dilluns 9 de maig.

On es pot veure el Giro d’Itàlia 2022

El Giro d’Itàlia 2022 es podrà seguir de manera íntegra a Espanya a Eurosport 1 a través de la plataforma Movistar Plus i DAZN. A internet es podrà seguir a Eurosport Player, en diversos idiomes, només amb so d’ambient i sense publicitat. Javier Arés i Alberto Contador seran els principals protagonistes en una retransmissió en la qual participarà Juan Antonio Flecha. Cada dia, a l’acabar la carrera, hi haurà ‘La Montera’, programa especial d’anàlisi de la jornada, presentat per Laura Meseguer. Global Cycling Network, ETB1 i eitb.eus també retransmetran l’esdeveniment.