Havent recuperat el misticisme del Santiago Bernabéu contra el PSG i el Chelsea, el Reial Madrid buscarà aquesta nit la remuntada definitiva davant el Manchester City amb la bogeria del 4-3 de l’anada com a punt de partida. Un cop assolit el campionat de Lliga, els de Carlo Ancelotti tenen l’objectiu tornar a la final de la Champions quatre anys després de l’últim cop; mentre que Pep Guardiola també hi vol ser i el seu equip haurà de fer bo el gol d’avantatge.

Els dos tècnics van mostrar-se prudents per passar a la final. «Vam poder aconseguir un resultat millor, però també una mica pitjor. Sabíem que tot es decidirà als dos partits. Per eliminar el Madrid cal fer-ho bé tant a l’anada com a la tornada. Necessitem marcar al Bernabéu perquè si ho fem, passarem», va dir Guardiola. Per la seva part, Ancelotti va comentar que «no arribes a una final de la Champions només amb el cor»: «L’eliminatòria està oberta i tenim un petit desavantatge que volem arreglar». El tècnic blanc recupera Casemiro i té la baixa de David Alaba, però totes les esperances estan dipositades en Benzema que és el pitxitxi de la Champions amb 14 gols.

Guardiola torna a tenir disponible Joao Cancelo un cop complerta la sanció, però perd John Stones i té el dubte de Kyle Walker fins a última hora.