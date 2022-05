L’Audiència d’Almeria ha condemnat el futbolista Santi Mina a quatre anys de presó per un delicte d’abús sexual a una dona el 18 de juny del 2017 a Mojácar (Almeria), si bé l’ha absolt del delicte d’agressió sexual, i eximeix de qualsevol responsabilitat penal el seu amic i també futbolista David Goldar.

El tribunal presidit per la magistrada Társila Martínez absol Mina del delicte d’agressió sexual pel qual el fiscal demanava vuit anys de presó i l’acusació particular nou anys i mig, i el condemna per un delicte d’abús sexual, pel qual també li imposa una ordre d’allunyament de 500 metres respecte de la víctima durant 12 anys i el pagament d’una indemnització de 50.000 euros.

Per la seva part, David Goldar ha sigut absolt del delicte d’agressió sexual que li imputava únicament l’acusació particular, ja que la fiscalia no ha actuat contra ell en la causa, i pel qual també s’enfrontava a nou anys i mig de presó.