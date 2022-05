L'Spar Girona juga demà a la Font de Sant Lluís de València la tornada de les semifinals del play-off pel títol de Lliga Femenina i ho fa amb la missió d'intentar no només millorar les prestacions ofertes el passat diumenge a Fontajau, sinó per aconseguir una victòria que eixugui els 12 punts de diferència del partit d'anada. "Se'ns ha complicat bastant l'eliminatòria", ha reconegut Laia Palau aquest migdia en una roda de premsa en la que, tot i admetre la dificultat de l'empresa, no ha amagat que la intenció d'ella i les seves companyes és la d'anar a per totes.

"No és gens fàcil el que intentarem perquè visitem a un equip dur, sòlid i agressiu, sobretot al seu pavelló. No ens podem desconnectar al llarg dels 40 minuts. Ara bé, ens devem un bon partit perquè no hi ha un més enllà. Hem demostrat que podem fer-ho molt bé al llarg de la temporada i esperem fer-ho així a València, a veure si això és suficient per passar", ha explicat. Palau, tot fent broma, afegia que "no hi tenim res a perdre pel que la mentalitat ha de ser la d'anar a guanyar de 20 punts. Potser ens quedem una mica curtes però ho fem de 13 i amb això ja en tenim prou". I ho rematava: "L'equip té aquesta capacitat, de tant en tant ens agafa aquest foc. Tenim confiança en qui som i en què podem fer".

Diu Palau que l'aposta ha de ser "molt arriscada" perquè s'ha de netejar un desavantatge important, però que en cap moment s'ha de ser "suicida" per poder aguantar tot el partit. "Esperem tenir benzina perquè en aquest últim tram de temporada hem patit", ha reflexionat, tot recordant el munt de baixes i contratemps que l'Uni ha hagut d'afrontar durant molts mesos de la competició. I una vegada més se li ha preguntat per si el de demà serà el seu darrer partit com a professional. "Tinc les meves batalles internes, però la decisió no està presa. Mai m'ho prenc com si fos l'últim. Quan acabi la temporada, ja ho notificaré".