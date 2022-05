El Barça, després d'encaixar la seva primera derrota després de 45 partits seguits guanyant, s'ha retrobat amb el triomf a l'Estadi Johan Cruyff, on ha vençut el Sevilla per 5-1 amb gols d'Asisat Oshoala, Alexia Putellas, Mariona Caldentey, Jennifer Hermoso i Javiera Toro en pròpia porta.

El conjunt andalús s'ha avançat en el primer temps amb un gol de Toni Payne i ha mantingut el 0-1 fins al minut 58, quan el Barça ha iniciat una remuntada imparable. Així, l'equip blaugrana segueix amb el ple de victòries i 202 gols anotats en la Primera Iberdrola després de 28 jornades i quan només en falten dues per a la conclusió.

Jonatan Giráldez ha posat un onze ple de jugadores poc habituals, deixant a la banqueta d'inici Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Sandra Paños i Jennifer Hermoso, entre d'altres. I, en la primera part, al Barça ha semblat pesar-li aquesta circumstància i la derrota del dissabte per 2-0 contra el Wolfsburg que, de totes maneres, li va servir per classificar-se per a la final de la Lliga de Campions.

En el minut 40, Payne ha batut Gemma Font per fer el 0-1. Però, a partir del minut 58, de la mà d'una Claudia Pina especialment productiva, el Barça ha remuntat. En el 58, Mariona ha centrat i Toro s'ha introduït la pilota a la seva porteria davant, precisament, la pressió de Pina. Dos minuts més tard Oshoala ha definit davant la torroellenca Esther Sullastres per fer el 2-1.

La Pilota d'Or Alexia Putellas ha estat l'autora del tercer gol blaugrana en el 74, amb assistència de Pina; en el 87 Mariona ha fet el quart arribant des d'enrere i, el 5-1 definitiu, ha estat obra de Jennifer Hermoso en el 90 amb un xut ras i ajustat.