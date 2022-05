Dos blanencs es creuen en el camí de l’Olot cap a l’ascens

L’Olot buscarà un lloc a la final autonòmica del play-off d’ascens a Segona RFEF aquest dissabte al municipal Can Rosés de Rubí (18 h). Els de Manix Mandiola s’enfrontaran al Sant Andreu dels blanencs Pau Morer i Xavi Aparicio, que lluiten pel mateix objectiu. A diferència dels de la Garrotxa, que en farien prou amb l’empat un cop superada la pròrroga, els quadribarrats tenen l’obligació de guanyar l’eliminatòria perquè van acabar la temporada regular en cinquena posició i tenen un «petit desavantatge». Això, però, no els preocupa perquè «arribar fins aquí és un premi, sobretot per l’afició, i volem aprofitar-lo». «Som uns afortunats de tenir-los al darrere. Els seguidors del Sant Andreu són diferents a la resta d’equips de la categoria i mereixen alegries com aquesta. Tant de bo pugem», coincideixen.

Morer i Aparicio van fitxar pel Sant Andreu l’estiu passat procedents del Lloret i tal com va començar la temporada no s’haurien imaginat arribar fins aquí, tot i que d’entrada l’objectiu del club ja era l’ascens. «Estem contents. Des que Molist va agafar el timó, la situació va canviar. Abans era molt difícil entrar al play-off. Sincerament, ho veiem molt complicat, però hem anat partit a partit. Vam guanyar l’Hospitalet (3-1) i el Peralada (0-1), i després ja va dependre de nosaltres», explica Morer. «L’afrontem amb moltes ganes. L’equip està mentalitzat al 100%. És cert que durant tota la temporada no hem aconseguit ser gaire regulars, però els darrers dos mesos l’hem aconseguit i per això hem tingut el premi», afegeix Aparicio.

Malgrat que «l’Olot té grandíssims jugadors», el central de Blanes recorda que «a partit únic pot passar qualsevol cosa». Morer també dona el seu parer: «L’únic handicap d’haver quedat cinquens és que després de la pròrroga hem d’haver guanyat el partit. No obstant això, és a partit únic i crec que som l’equip que més en forma arriba. Competim bé. L’afrontem amb molta il·lusió i confiança».

El desencís amb l’estadi de Rubí

Igual que l’Olot i el Girona B, els quadribarrats no han rebut gens bé l’aposta de la FCF per jugar el play-off d’ascens a Segona RFEF a l’estadi Can Rosés de Rubí. Després de provar el terreny de joc en un parell d’entrenaments, Morer diu que «a veure com serà jugar a aquell camp perquè no fa gaire bona pinta i rellisca molt encara que la gespa sigui nova». «No acabo d’entendre la decisió de jugar allà», insisteix.

Per la seva part, a Aparicio li sap greu que només puguin accedir-hi un màxim de 750 socis del Sant Andreu tenint en compte que l’últim partit de lliga regular contra el Figueres (2-0) el Narcís Sala va omplir-se amb prop de 5.000 aficionats. «Sincerament, no entenc que es jugui a Rubí. Tant per ubicació com per aforament i l’estat de la gespa. Però si la FCF ha decidit que sigui allà, no tenim cap més remei que adaptar-nos. Espero que vinguin el màxim d’andreuencs possibles perquè els necessitem a tots», apunta.

A diferència dels equips gironins, el Sant Andreu està acostumat a jugar amb gespa artificial. «La del nostre estadi està bastant malament. La de Rubí van canviar-la, però no sé com ho van fer que rellisca».

Un partit diferent amb l’Olot

Els de la Garrotxa s’han imposat al conjunt quadribarrat als dos partits d’aquesta temporada. Al Narcís Sala van guanyar-hi per 0-3 i al Municipal d’Olot per 1-0. Els precedents van en contra del Sant Andreu, encara que des de Barcelona tenen clar que «serà un partit completament diferent». «El play-off es juga en un camp neutral, venim amb plena confiança i amb sort notarem els nostres aficionats a Rubí. Ningú voldrà acabar d’arriscar-se perquè un gol ho pot canviar tot. Estem en bona forma i crec que podem guanyar», considera Morer. Encara que l’Olot sigui el millor rival, Aparicio assegura que «tan és l’equip que ens toqui perquè si volem ascendir hem de guanyar-los tots».

Els dos blanencs s’estrenaran aquest dissabte en un play-off. «No negaré que tinc papallones a la panxa i el meu cap només fa que pensar en el partit contra l’Olot», confessa Aparicio. Mentre que Morer, que té un ascens a la Primera Divisió noruega amb el Sandefjord, també s’estrenarà en una promoció: «Tinc moltes ganes de viure’l. És molt maco i som uns afortunats».