Fina Román i Josep M. Servià s'endinsen en un nou repte, encara que aquesta vegada com a rivals i lluny dels deserts en els quals fa tants anys que competeixen i, més recentment, treballant amb diferents organitzadors. El matrimoni participarà el pròxim 14 de maig en el ral·li de regularitat IV Critèrium Clàssic Montmeló, organitzat per Clàssics Rent Services. Si alguna aventura li faltava per viure a la parella Román-Servià és aquesta. Després de compartir infinitat d'experiències en els deserts de mig món, no només com a competidors de proves de ral·li raid, sinó també com a treballadors d'organitzacions de carreres i com a guies en excursions, tots dos competiran per primera vegada com a rivals en una especialitat molt diferent de l'habitual.

L'escenari serà l'IV Critèrium Clàssic Montmeló (14 de maig), organitzat per Clàssics Rent Services, una prova de regularitat (l'objectiu és mantenir les velocitats mitjanes que indiqui el roadbook de la manera més precisa possible i durant el màxim temps possible) destinada a cotxes clàssics i puntuable per a la Copa Gironina de Regularitat 2022. Allà, Servià es posarà al volant d'un Volkswagen Golf GTI cedit per Clàssics Rent Services, al costat de Nuria Guirado, i Román ho farà en un Autobianchi A112 Abarth de Riki Cars al costat de Yaiza Jiménez, campiona d'Iniciació de la Copa Gironina 2021 i amb la qual ja va córrer el 70è Ral·li Costa Brava dins del programa MotorDona de Motul a la fi de març. «Serem rivals per primera vegada i tots dos estem convençuts que guanyarem a l'altre. Ens fa molta il·lusió endinsar-nos en aquesta especialitat i estem molt contents per l'oportunitat que se'ns brinda. Volem donar les gràcies especialment a Vicenç Llenas i Isabel Contreras, de Clàssics Rent Services per motivar-nos i despertar-nos les ganes per aquesta disciplina; a Riki Cars, que li cedeix un cotxe a la Fina per a competir, i a l'Escuderia Costa Brava», asseguren Román i Servià. El català (Pals, Girona, 1953) ha disputat 12 Dakar (l'últim, el 2006), competició de la qual va guanyar 10 etapes; va ser campió de Catalunya de ral·lis de terra (1986); pilot oficial de SEAT Sport; va guanyar la Baixa Aragó de 1999 i va sumar dos tercers llocs en la Copa del Món de Tot terreny (1999 i 2000). Encara que porta des de 2014 –quan va disputar el Campionat d'Espanya de Rallies Tot terreny al costat de Román– sense competir de manera habitual, ha estat treballant per a diferents organitzacions de ral·li raid, fent roadbooks i tasques d'obertura de carrera. Per part seva, Román (Almeria, 1965) va decidir deixar la competició fa dos anys, però des de llavors ha estat fent substitucions de copilot en diferents competicions. L'última d'elles va ser en el passat Dakar, quan va pujar al MAN 6x6 de l'equip KH7 Epsilon com a recanvi d'última hora de José Luis Criado, positiu en COVID-19. Al costat de Jordi Juvanteny i Jordi Ballbè va aconseguir acabar en el top 20 de camions i ser els millors dels 6x6. En aquest 2022 es va endinsar en el món de la regularitat després de fer de cotxe 0 en un ral·li el febrer passat i des de llavors ha disputat diverses carreres d'aquesta especialitat.