Un gironí brilla al futbol suís

«Això tot just acaba de començar. Ens esperen actes i festa tota la setmana...». El Zuric s’ha proclamat campió de la Lliga suïssa 13 anys després de l’última vegada i el club i l’afició fa dies que ho celebren. La victòria de diumenge passat a la tarda al camp del Basilea (0-2) va suposar la consecució matemàtica del títol i l’eufòria es va desbordar amb el xiulet final. Sobre la gespa, el blanenc Adrián Guerrero, de 24 anys, gaudia com un boig de la festa, que va continuar als vestidors i, al cap de poques hores, ja a Zuric, en un balcó de la Plaça Helvetia amb tota l’afició concentrada. «Parlo italià, em defenso amb l’anglès i estic aprenent alemany que és la llengua que es parla a Zuric, però no em vaig atrevir a agafar el micro», diu Guerrero content com un gínjol pel seu primer títol com a professional. «Havia guanyat lligues al planter del Barça però no té res a veure amb això», diu. El lateral esquerre ha estat un dels jugadors més destacats del Zuric, amb 30 partits, en els quals ha marcat 4 gols i ha servit 10 assistències. Uns números més que notables i cridaners perquè clubs de lligues més potents apuntin el seu nom a l’agenda.

La progressió del selvatà continua a l’alça després de formar-se al Barça, passar pel Reus, a Segona, el Mestalla i arribar a debutar a Primera amb el València el 2020. Sense lloc al primer equip, va decidir fer les maletes cap a Suïssa, primer cedit al Lugano (2020-21), i des de l’estiu passat, al Zuric, ja en propietat. «No hi havia estat mai a Suïssa i la veritat és que em feia un xic de respecte. Tot i això ho vaig veure com una bona oportunitat i perquè, malgrat no ser una de les cinc millors lligues d’Europa, sí que és una competició que pot servir per fer el salt a una de les grans. Pot ser un trampolí per a mi», explica. Amb contracte fins a 2024, Guerrero reconeix que estar «d’allò més content i feliç» a Zuric però també que li agradaria «fer el salt» a una lliga «top» no gaire tard. De moment, a banda d’acabar bé les quatre jornades de lliga que resten, el pròxim repte de Guerrero és superar la fase prèvia de la Champions League i poder disputar la màxima competició continental la temporada que ve. «Seria el màxim somni».

Acompanyat de la seva parella Ainhoa, Guerrero ha trobat la felicitat a Zuric. «Si el futbol va bé, la resta és més fàcil», diu el blanenc que enumera les virtuts de la seva nova llar. «No és pas una ciutat gaire gran. Es pot visitar sencera en un cap de setmana. Té de tot. Un barri vell preciós, un llac, un riu que la travessa i, a més a més, a mitja hora de camí hi ha la neu», descriu Guerrero. Al cor sempre hi tindrà Blanes i la Costa Brava, «que és única» i on diumenge a la nit la família i els amics es van reunir per veure en directe el partit que va fer campió el gironí. «Ja m’han dit que hi va haver festa grossa...», reconeix.