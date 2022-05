El davanter del Celta Santi Mina, que va militar al València de 2015 a 2019, va ser condemnat ahir a quatre anys de presó per un delicte d’abús sexual a una dona el 18 de juny de l’any 2017 a Mojácar (Almeria). No obstant això, l’Audiència d’Almeria va absoldre l’atacant del conjunt gallec del delicte d’agressió sexual, com sol·licitaven la Fiscalia i l’acusació particular, després de considerar que Mina no va actuar amb violència o intimidació. El tribunal també va eximir de qualsevol responsabilitat penal al seu amic, i també futbolista, David Goldar.

El tribunal presidit per la magistrada Társila Martínez va absoldre Mina del delicte d’agressió sexual pel qual el fiscal demanava vuit anys de presó i l’acusació particular nou anys i mig, condemnant-lo a quatre anys de presó per un delicte d’abús sexual, una ordre d’allunyament de 500 metres respecte la víctima durant 12 anys i el pagament d’una indemnització de 50.000 euros. Per la seva part, Goldar va ser absolt del delicte d’agressió sexual que l’imputava únicament l’acusació particular, ja que la Fiscalia no va actuar contra ell en la causa. Els fets, segons l’escrit de la Fiscalia, van tenir lloc la matinada del 18 de juny de 2017, quan Santi Mina va aprofitar que el seu amic David Goldar se n’havia anat amb una dona a la caravana que tenia estacionada a prop d’una discoteca de Mojácar per entrar al vehicle i abusar sexualment d’ella. La defensa de Mina va anunciar que recorrerà la sentència en considerar que no està «ajustada a dret i amb importants errors en la valoració de proves». En conseqüència, el Celta va decidir «de manera cautelar» apartar «provisionalment» Santi Mina dels entrenaments i obrir un «expedient disciplinari» al davanter.