Superada amb nota l’experiència de la passada temporada, el Club Vela Blanes torna amb força per afrontar l’edició d’aquest 2022 del Circuit Català de Paddle Surf. El club, ja federat i que disposa d’un total de 15 llicències, és l’únic representant de la província de Girona que hi competirà. El tret de sortida arriba aquest diumenge a Badalona en l’anomenada Bétulo Sup Race. Serà la primera de les nou proves programades fins el 24 de setembre. Les curses també visitaran Blanes (21 de maig), El Masnou (12 de juny), Sant Antoni de Calonge (26 de juny), Empuriabrava (3 de juliol), Altafulla (10 de juliol), Badalona (4 de setembre), la platja del Somorrostro de Barcelona (18 de setembre) i Tarragona (24 de setembre).

El Club Vela Blanes, que a banda del Circuit Català afrontarà d’altres competicions aquesta temporada, com ara una cursa als Països Baixos, comptarà amb la participació d’Elsa Auger, Ángel Guerrero, Erik Silva i Dídac Miranda en categoria Júnior. Seran Jordi Reixach i Joaquim Reixach els dos únics representants de la categoria Sub18. En Sènior i trobem a Neus Collado, mentre que a la categoria Master hi apareixen Eli Llargues, Xavi Marina, David Blázquez, Javier Hernández, Albert Vives i Kike Silva. Completen la llista Daniel del Pueyo, Marta Carrascosa i Ramon Ocaña, tots ells en Kahuna +50.