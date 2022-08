La Marató de Barcelona torna al seu calendari habitual i se celebra aquest diumenge, 8 de maig, pels carrers de la ciutat. La cita arriba després de l’atípica edició del 2021, que es va celebrar el novembre passat perquè les restriccions de la covid no van permetre fer-la durant la primavera, després d’un 2020 en blanc pel coronavirus. Va ser atípica també quant a participació: 15.000 corredors van córrer l’edició 42 de la Zurich Marató Barcelona, que es va convertir en la cursa estatal amb més ‘runners’ des de la pandèmia.

L’edició d’aquest any, la número 43, té dos objectius: tornar a la normalitat del 2019 i consolidar el nombre de corredors. Quant al reglament, que consta de 15 punts, es manté inalterable respecte a altres edicions. Aquestes són les normes més rellevants de la cursa:

42,195 quilòmetres certificats a nivell internacional

La Federació Catalana d’Atletisme (FCA), a través d’un comissari autoritzat de l’IAAF, certifica la distància de 42,195 quilòmetres. A més, la marató està sota el reglament en carrera de la federació internacional. És a dir, els jutges de les federacions catalanes i espanyoles vetllaran pel seu compliment.

Categories: els menors de 18 anys no poden córrer

La carrera està oberta a atletes de qualsevol nacionalitat, federats o no. Però s’haurà de tenir 18 anys complerts el dia de la celebració de la prova. D’acord amb la normativa de la Reial Federació Espanyola d’Atletisme (RFEA), s’han realitzat diferents classificacions, tant en categoria masculina com en femenina, d’acord amb l’any de naixement. Queden definides de la següent manera segons l’article 15 del reglament:

Sènior: 23-34 anys

Màster 35: 35-39 anys

Màster 40: 40-44 anys

Màster 45: 45-49 anys

Màster 50: 50-54 anys

Màster 55: 55-59 anys

Màster 60: 60-64 anys

Màster 65: 65-69 anys

Màster 70: 70-74 anys

Màster 75: de 75 cap endavant

També s’han establert tres categories esportives amb discapacitat: cadira de rodes, discapacitat visual i discapacitat intel·lectual.

Córrer és córrer, no una altra cosa

En les curses populars de 5 i 10 quilòmetres és habitual veure com els participants la disputen en patins o altres mètodes de desplaçament. L’article 3 veta aquestes alternatives: «No es permet la participació en modalitats que no corresponguin a aquesta prova d’atletisme com poden ser patins, ‘skates’, bicicletes, cadires de rodes elèctriques o ‘handbikes’, entre d’altres», diu la normativa.

Els jutges manen sobre línia de meta

«El jutge àrbitre designat per la RFEA tindrà la decisió final davant qualsevol aspecte vinculant per al transcurs de la prova», diu el reglament, i estarà assistit per jutges i comissaris auxiliars de la FCA. D’acord amb les normes de la federació internacional, cada cinc quilòmetres hi haurà un punt d’avituallament, així com a l’arribada.

Respecte al temps final, es prendrà el temps parcial de la mitja marató i de línia de meta. A més, s’estableix un temps màxim de 6 hores per completar el recorregut. Després d’aquest temps, «els participants que no hagin finalitzat podran continuar seguint el codi de la circulació i sota la seva responsabilitat», avisa la normativa.