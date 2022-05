El Barcelona subvencionarà part del desplaçament a Belgrad, seu de la ‘final four’ de l’Eurolliga, als seus socis, per tal d’incentivar una presència massiva de seguidors blaugrana a la capital sèrbia.

Segons va informar el club, el Barcelona realitzarà «un important esforç econòmic» i millorarà la proposta de preus i tornarà la diferència a les contractacions anteriors a les noves ofertes, que varien entre els 300 euros en viatges amb avió i els 85 amb autocar.

D’aquesta manera, els programes del FC Barcelona Desplaçaments poden presentar uns preus més econòmics en les tres ofertes de viatge amb avió programades i s’afegeixen dues opcions més de viatge amb autocar, amb i sense hotel.

Els nous preus presenten una oferta de viatge amb avió i trasllats per a socis i sòcies de 300 euros, sense hotel, cosa que suposa una rebaixa de 265 euros respecte al preu fixat inicialment, una diferència que assumeix el Club.

Per als penyistes el preu és de 430 euros, mentre que per als seguidors que no siguin socis de l’entitat, el preu és de 565 euros.

Quant als viatges amb avió més hotel queden fixats en un preu per a socis que oscil·la entre 415 i 575 euros, en funció de la categoria de l’hotel.

A aquests viatges amb avió, se sumen ara dos programes de desplaçament amb autocar a un preu de 85 euros (socis), 115 (penyistes) i 130 (aficionats), sense hotel, i de 260 (socis), 299 (penyistes) i 345 (aficionats), amb hotel.

El club blaugrana també informa que a tots aquells socis o aficionats que ja haguessin adquirit prèviament els seus paquets de viatges mitjançant l’entitat catalana, el Barcelona els tornarà la diferència corresponent.