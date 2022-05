Canvis a l'Spar Girona per aspirar de nou a tot

Guanyar sempre és una bona notícia però el 66-73 que l’Spar Girona va aconseguir el passat dijous a la Font de Sant Lluís va ser insuficient per eliminar el València. Punt i final per tant a una temporada que ha tingut de tot i que ha acabat sense cap títol a la vitrina. Digerida la decepció més recent, a Fontajau ja hi ha la maquinària en marxa tot pensant en el curs vinent, que arribarà amb canvis a la plantilla tot esperant competir en totes i cadascuna de les competicions. La Lliga Femenina, la Copa de la Reina i també l’Eurolliga, perquè de possibilitats de classificar-s’hi, malgrat no haver entrat a la final de la Lliga, n’hi ha i no en són pas poques. Qui es queda? Qui se’n va? Continuarà Alfred Julbe? Ho deixa Laia Palau? Els interrogants s’han disparat, com passa cada cop que la temporada baixa el teló. Les respostes, mica en mica veuran la llum perquè encara hi ha temes que s’han de resoldre.

El primer focus, a la banqueta. Julbe és des del primer de novembre del 2020 l’entrenador de l’Uni. Va ser l’escollit pel club, que havia destituït Èric Surís. Un any i mig després, els camins es podrien separar però encara no hi ha res en ferm. Ni tancat. Ni oficial. El tècnic, això sí, va comunicar aquesta setmana a les seves jugadores que no continuaria. Ho va dir en privat, de portes cap a dins del vestidor. Aquest escenari, que Julbe se’n vagi, és evident que el club ja el contemplava i està preparat per si ha d’actuar, però ara per ara no s’ha acordat res. Les dues parts implicades, això sí, van decidir, setmanes enrere que un cop enllestit el curs es trobarien per parlar del tema. En els propers dies hi haurà novetats però l’etapa del barceloní a Fontajau pot escriure el seu punt i final.

El futur de les jugadores

Un dels altres noms propis, sense cap mena de discussió, és el de Laia Palau. Farà 43 anys aquest mes de setembre i medita si deixar-ho o allargar la seva carrera una mica més. La seva decisió serà determinant perquè si se’n va, el club està obligat a buscar una base al mercat. De moment, Palau no es pronuncia. Tampoc ho va fer dijous, després del partit a la Font de Sant Lluís. «El club s’ha marcat l’objectiu de tenir una pedrera pròpia i a mi m’agrada tot el que tingui relació amb el bàsquet base. Li han posat el meu nom perquè me’n faré càrrec encara que s’ha de definir com. Però el que està clar és que em vull quedar i continuar treballant en el món del bàsquet», deia. En quina mesura se n’ocuparà durant els propers mesos, dependrà de si es retira o no. «Així és, exactament», va respondre sense voler dir res més.

Molts menys interrogants envolten el futur immediat de Laia Flores, que té un any més de contracte i continuarà a Girona. Tres quarts del mateix passa amb Magali Mendy i Giedre Labuckiene. Binta Drammeh va signar per un curs amb un altre d’opcional, pel que existeix la possibilitat d’arribar a una entesa favorable perquè la sueca es quedi a Fontajau. També té contracte María Araújo, qui viu una autèntica muntanya russa des que va rebre l’alta mèdica de la greu lesió que va patir fa un any. Ha enllaçat actuacions discretes amb molt bons partits i la gallega treballa per recuperar la seva millor versió. El club no té cap mena de dubte que pot ser una jugadora important i hi confia pel proper curs.

Amb Iho López, que ha gaudit de menys protagonisme, s’està parlant per veure què és el millor per a totes dues parts de cara a l’exercici vinent. Una situació similar a la de Júlia Soler, cedida uns mesos al Cadí-La Seu i qui ha de tornar a Girona, perquè li queda un any més. S’ha de valorar què fer amb ella: si té cabuda a la plantilla, si torna a marxar cedida o, en canvi, si es rescindeix perquè troba un altre destí per continuar creixent.

Amb Rebekah Gardner, l’MVP de l’última Lliga Femenina, s’està parlant i no està descartada, ni de bon tros, per la propera temporada. L’optimisme perquè es quedi hi és, tot i cal acabar de posar-se d’acord. Amb Kennedy Burke, tot dependrà de qui arribi en el proper mercat de fitxatges. En canvi, Julia Reisingerova marxarà -molt probablement a Salamanca- i Frida Eldebrink tampoc continua.

Etxarri, cada cop més a prop

En el capítol d’altes, l’Uni arribava a una entesa no fa pas massa per a la incorporació d’Ornella Bankolé, que acabarà però jugant al Bourges Basket després que totes les parts implicades es posessin d’acord. La francesa, per tant, no trepitjarà el parquet de Fontajau com a local. En canvi, sí que ho podria fer Irati Etxarri. Camí dels 24 anys, la navarresa ha sigut una de les sensacions de l’última temporada, sent la millor jugadora nacional de la Lliga Femenina i també l’aler-pivot més ben valorada. Vestint la samarreta del Cadí-La Seu ha signat uns números excel·lents amb 13.9 punts, 6.8 rebots i 2,1 assistències per partit. Les negociacions perquè Etxarri acabi a l’Spar Girona ja estan en marxa i van per molt bon camí. La solució, a aquest i a d’altres interrogants, ben aviat.