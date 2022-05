Dies tristos per al saragossisme per la mort de José Luis Violeta, un dels més grans futbolistes que ha vestit la samarreta del club aragonès. 14 temporades defensant al Reial Saragossa i 473 enfrontaments portant la samarra de l’equip convertint-lo en el futbolista que més vegades ho ha fet al costat de Xavi Aguado. Violeta va morir aquest dijous a l’edat de 81 anys per un càncer.

«És dolorosíssim expressar l’adeu a un futbolista admirable, a una persona exemplar i sobretot a un saragossista de cor, que va mostrar sempre un amor profund al que ha sigut el seu equip de tota la vida, al qual va servir sempre amb lleialtat, respecte i enorme carinyo», dicta l’escrit del Reial Saragossa en la seva pàgina web. Profundo pesar por el fallecimiento de José Luis Violeta 🖤🦁 — Real Zaragoza 🦁🤍💙 (@RealZaragoza) 5 de mayo de 2022 Un símbol del saragossisme El ‘Lleó de Torrero’ va estar a Saragossa en el període 1963-1977 abans de retirar-se. Es va iniciar en el formidable equip de los ‘Els Magníficps’, després va sortir del club un any cedit al Calvo Sotelo de Puertollano. «Des d’aleshores, Violeta només ha sentit un escut al cor, el del Reial Saragossa, a més del de la selecció espanyola, a la qual es va promocionar des del conjunt de La Romareda», afegeix el club aragonès. Violeta va viure la transició de ‘Los Magníficos’ –amb descens pel mig– al d’‘Els Zaraguayos’, que va liderar per convertir al Saragossa d’Arrúa, Diarte, Ocampos, Cacho Blanco, Nieves, Soto, Rico, Planas... en un conjunt premiat a Espanya i en el pla internacional. Violeta es va convertir en un emblema del saragossisem tant en l’aspecte esportiu com fora de la gespa, on compartia el seu carinyo, conversa afable i pròxima amb tots els aficionats aragonesos. Va ser campió en dues ocasions de Copa i en una de la Copa de Fires. Una vegada retirat es va entregar al Saragossa col·laborant en diferents iniciatives del club. 𝓛𝓮𝔂𝓮𝓷𝓭𝓪 ✨



🦁🖤 #VioletaRZ pic.twitter.com/PzNtdIBcKN — Real Zaragoza 🦁🤍💙 (@RealZaragoza) 5 de mayo de 2022 «Fa menys de dos mesos, en la celebració del 90 aniversari del Club, José Luis Violeta va enlluernar amb la seva presència, la seva alegria i el seu somriure els més de mig centenar d’homenatjats amb la Insígnia d’Or pel seu mig segle de fidelitat a l’entitat candial», finalitza el comunicat.