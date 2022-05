No ha tingut cap mirament la Federació a l’hora de triar l’àrbitre pel partit de dilluns contra el Tenerife a Montilivi. L’escollit ha estat González Esteban, el col·legiat que, fa unes setmanes, al camp de l’Almeria va instar l’àrbitre principal (Sagués Oscoz) a corregir la seva decisió i inicial i xiular penal d’Aleix Garcia al llindar de l’àrea. No en va fer prou amb això, que després que Juan Carlos aturés el llançament de De la Hoz, des del VAR va tornar a avisar l’àrbitre principal perquè havien entrat jugadors (el primer un de l’Almeria) a l’àrea abans d’hora. Sobre la gespa, el basc, de 37 anys, ha dirigit el Girona aquesta temporada en les victòries contra el Valladolid (1-0, amb gol de penal d’Stuani) i l’Oviedo (2-1). Contra els asturians es va empassar un penal clamorós de Montiel a Arnau en el temps afegit, que el VAR no va voler revisar. Per acabar-ho d’adobar, Ocón Arraiz, amb un llarg historial de greuges en els partits del Girona, serà al VAR.