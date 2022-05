El Red Star té tota la història que el Paris Saint-Germain mai podrà comprar. Antifeixista, amb una missió social molt marcada fins i tot avui dia i considerat un dels símbols del futbol tradicional francès, el club, que acaba de complir 125 anys des de la seva fundació, va estar a punt de passar a les mans de Gerard Piqué. “Arribem una mica tard a les negociacions”, ha reconegut el jugador del FC Barcelona en una entrevista amb L'Équipe. Finalment, qui es va emportar el club que avui milita en la 3a divisió francesa va ser el fons d'inversió americà 777 Partners, que sap que haurà de bregar amb un dels senyals d'identitat del club: “Encarnem els valors del cinturó vermell comunista”.

“Vam estar a punt de comprar el Red Star. Desafortunadament, arribem una mica tard a les negociacions, però vaig ser a París, vaig veure l'estadi, vaig parlar amb Patrice Haddad, el propietari en aquest moment... Em va interessar perquè l'FC Andorra està funcionant molt bé des que el vam comprar. Recuperem el club a 5a Divisió i avui estem primers del nostre grup en Primera RFEF”, explica el jugador i propietari de Kosmos. “Estem buscant replicar el model de l'Andorra en un altre club. Vam buscar a Europa un club que pogués complir amb els nostres desitjos i les nostres expectatives, i el Red Star, per la seva història, pel fet que estigui a París, per la seva espectacular afició i pel seu estadi en procés de renovació ens va agradar de seguida”.

El club, que té la seva base a cinc quilòmetres al nord-est del Palau de l'Elisi, va néixer en un cafè parisenc el 1897 de la mà de Jules Rimet, president de la FIFA i un dels ideòlegs de la Copa del Món. El nom de Red Star, que és un dels motius de major orgull de l'entitat, el va triar Miss Jenny, la institutriu de la família del fundador, inspirant-se en una companyia naviliera.

Sobre el terreny de joc, i malgrat que ara militen en el Championnat National, l'equivalent a la tercera divisió espanyola, el Red Star va viure el seu moment àlgid en la primera meitat del segle XX, quan es va alçar amb cinc Copes de França i va arribar a tenir entre les seves files a Helenio Herrera, considerat el pare del ‘catenaccio’. Vuitanta anys després d'aixecar la seva última copa nacional, l'equip continua sent capaç de reunir cada cap de setmana a més de 3.000 aficionats a les seves graderies.

Malgrat que van començar a jugar en el Camp de Mart, pràcticament als peus de la llavors acabada d'estrenar Torre Eiffel, la gentrificació va acabar relegant-los a Saint-Ouen, un municipi obrer en la perifèria de la ciutat. Actualment, la zona ha canviat de nom i s'emmarca dins de la circumscripció Sena-Saint-Denis, però continua conservant la mateixa essència, perquè és un dels barris més pobres de la capital i en ell es barreja una gran multiculturalitat fruit de la immigració.

La seva història s'ha escrit, per tant, també sense una pilota als peus, perquè alguns dels seus membres van ser símbols de la resistència contra la invasió nazi durant la Segona Guerra Mundial i, un parell de dècades més tard, el club també es va involucrar en altres moments històrics com quan va ajudar en el finançament de les revoltes socials del 68. Avui dia, un dels senyals d'identitat del club és el Red Star Lab, des del qual dirigeixen les missions socials a les quals es dedicaran els esforços del club aquesta temporada. En la 21-22, per exemple, han volgut centrar-se en el reciclatge, però en l'anterior van llançar un projecte d'art de carrer i d'aprenentatge d'anglès per als seus seguidors.