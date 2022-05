Sis tenistes espanyols que van rebre condemnes penals per arreglar partits en una de les "trames més grans" han estat inhabilitats per a jugar o participar en aquest esport per períodes que van entre els set i els 22 anys, ha informat l'Agència Internacional d'Integritat del Tenis (AIT)

El càstig més gran ha recaigut sobre Marc Fornell, amb una classificació ATP de 236, que ha estat inhabilitat per al tenis durant 22 anys i 6 mesos i al qual la hi ha imposat una multa de 250.000 dòlars, amb 200.000 dòlars de suspensió. "Els sis jugadors van ser condemnats a Espanya com a part d'un cas més ampli relacionat amb la delinqüència organitzada, que continua", va indicar la AIT.