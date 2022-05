Teledeporte va tornar a menystenir ahir la Lliga Femenina. Diumenge passat, com que el canal públic havia escollit l’eliminatòria València-Spar Girona, es va haver de canviar l’horari del Girona-Lleida de LEB Or a Fontajau per situar el partit de les noies en l’horari determinat per televisió. Ahir Teledeporte va fixar el duel a les 19h però per davant li va passar el partit entre Rafael Nadal i David Goffin, que es va allargar a tres sets, de l’Open de Madrid. Del bàsquet en van fer una estoneta del tercer quart, i res més.