La Costa Brava i el triatló, de la mà de nou i aquest cop amb el caliu del públic

Mil i un reclams presenta Platja d’Aro i la Costa Brava i l’esport n’és un d’ells. I d’important. Aprofitant el context, l’empresa Tradeinn, especialitzada en la venda en línia de productes esportius i amb seu a Celrà, no s’ho va pensar dues vegades i l’any passat va llençar la casa per la finestra. Naixia, amb la pandèmia encara fent la guitza, l’anomenada Tradeinn Internacional Thriathlon 140.6INN. Una prova de ressò internacional que, a banda de presentar un cartell d’autèntic luxe, s’arriscava del tot perquè s’atrevia a convertir-se en la primera que es feia a Europa després de la irrupció del coronavirus. El resultat va ser un èxit majúscul i la voluntat de donar-li continuïtat va néixer des del primer moment. D’aquesta manera, i ja amb el virus en un segon pla, aquest diumenge se’n celebrarà la seva segona edició. L’esdeveniment, que es tradueix en una inversió propera al mig milió d’euros, toca i de quina manera la faceta esportiva però alhora genera un impacte econòmic a tenir en compte.

«La prova presenta moltíssimes millores i, la més important, és que la podrem celebrar en un context normal i no pas en pandèmia». Així comença el seu discurs Pere Lladó, director tècnic de la Tradeinn Internacional Thriathlon 140.6INN. És puntuable en el rànquing internacional segons l’Associació Professional de Triatló (PTD) i, al mateix temps, es converteix en el Campionat d’Espanya de Triatló de Llarga Distància i d’Aquabike. Si no hi ha virus, o si aquest es redueix a la mínima expressió, això vol dir que, a diferència del 2021, hi haurà públic que podrà seguir la cursa. «Ens fa molta il·lusió que la gent pugui estar a la meta. Pensant en això hem preparat una sèrie d’elements totalment inèdits i innovadors. Una gran inversió per posar pantalles LED gegants. L’escenificació és bestial perquè els triatletes i el públic puguin gaudir d’aquest espectacle».

La cursa, que repartirà un total de 30.000 euros en premis, compta amb 3,8 quilòmetres nedant, 180 al damunt de la bicicleta i 42,2 més que es fan corrents. «El recorregut ha variat, perquè a banda de tocar el Baix Empordà i conèixer la Costa Brava, també arribem fins l’Alt Empordà, a tocar de Figueres. Així els participants podran conèixer tota la província», diu Lladó, abans d’agrair la implicació dels 29 municipis adherits.

Comptarà amb la participació de prop de 700 esportistes, entre ells Judith Corachán i Víctor Arroyo, guanyadors del Campionat d'Espanya de la primera edició

Si l’any passat no es va arribar per poc als 900 participants, tenint en compte que era la primera prova internacional que es feia després de la pandèmia, enguany els esportistes estaran al voltant dels 700. «Una xifra molt alta tenint en compte que és un triatló de llarga distància, una prova molt dura». Se li sumen les 600 persones que reuneix l’esdeveniment «entre Mossos d’Esquadra, ambulàncies, Salvament Aquàtic, Policia local, persona i auxiliars de carretera». Amés a més, «hi ha una trentena d’empreses, com ara proveïdors, serveis i hotels, i la majoria d’elles són catalanes».

Aquest cop no hi seran ni Sam Laidlow ni tampoc Emma Biham, els guanyadors de la prova de l’any passat. Però sí que estan inscrits noms propis interessants, com ara Víctor Arroyo, el campió estatal masculí del 2021, i també la catalana Judith Corachán, tres quarts del mateix però en categoria femenina. Lladó hi afegeix un altre esportista a seguir. «En Roger Manyà, l’any passat va ser segon convertint-se en tota una sorpresa per la seva joventut. Ara ja no ho és, arriba molt més consolidat i té moltíssima projecció i opcions de fer-ho bé». Nascut a Barcelona, sol passar temporades a Calonge.

La Tradeinn Internacional Thriathlon 140.6INN d’aquest 2022 va més enllà d’aquest diumenge, 8 de maig i dia de la prova. Ja el divendres Platja d’Aro bullirà i passarà tres quarts del mateix el dissabte. I dilluns? També, perquè hi haurà l’entrega de premis.