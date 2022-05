El Govern d’Aragó ha rebutjat la nova proposta de repartiment de proves feta pel Comitè Olímpic Espanyol (COE) per a la candidatura als Jocs Olímpics d’Hivern 2030 abans de fer-se oficial, i insisteix a reclamar uns jocs «equilibrats i en igualtat» amb Catalunya.

Així ho ha assegurat en declaracions als mitjans el conseller aragonès d’Educació i Esport, Felipe Faci, que divendres va ser informat extraoficialment de la proposta a través d’una trucada feta pel president de l’organisme olímpic espanyol, Alejandro Blanco.

La nova proposta inclouria les tres valls del Pirineu aragonès, Candanchú, que mantindria el biatló però perdria l’esquí de fons, prova que passaria a l’estació de Formigal, mentre que Cerler allotjaria el ‘freestyle’ en lloc de Baqueira Beret (Lleida), que conservaria l’snowboard.

Saragossa, la més perjudicada

La més perjudicada en el repartiment, ha explicat el conseller, seria la ciutat de Saragossa, que «pràcticament desapareixeria de la candidatura» al perdre el patinatge artístic en favor de Barcelona.

Faci ha assegurat desconèixer si la data límit per a la presentació de la candidatura és l’anunciada per Alejandro Blanco en els mitjans de comunicació, el pròxim 20 de maig, però ha incidit en la voluntat de l’Executiu d’Aragó de continuar insistint davant el COE per una candidatura «equilibrada».

Segons ha explicat, «un sent cert descontentament amb la forma amb la qual s’està treballant, perquè la nostra proposta no només no és resposta amb uns ajustos o una contraproposta, sinó que sobre la inicial presentada es fa una petita modificació al Pirineu i una de gran a Saragossa».

En relació amb aquest punt ha afegit que amb la nova proposta, «cal pensar que el Pirineu no ha guanyat res o molt poc, i que les proves importants continuen sent a Catalunya».

L’esquí alpí

Un de les diferències més grans es troben en el repartiment de les proves d’esquí alpí, una de les disciplines «reina» de les Olimpíades d’Hivern, adjudicades pel COE en exclusiva a l’estació catalana de la Molina.

El conseller aragonès d’Educació i Esports ha explicat que des d’Aragó es va insistir davant el COE en un repartiment «equilibrat» de les proves d’esquí alpí, bé per sexes (homes o dones) o per disciplines.

Ha ressaltat que aquesta petició no només no havia sigut contemplada sinó que el COE havia optat per donar una prova de menor entitat i treure’n una altra (patinatge artístic), afegint que «si abans teníem dues proves davant nou per Catalunya, ara són tres davant nou».

«No es pot acceptar»

«No sé si hem avançat o retrocedit», ha destacat Faci, per a qui la decisió de traslladar a l’Aragó la prova d’esquí acrobàtic (‘freestyle’), una prova, ha remarcat, que «no és de les grans», no compensa els desequilibris denunciats des de l’Aragó.

Ha admès que la reivindicació de l’Aragó passava per tenir proves a totes les valls del Pirineu aragonès, però, ha advertit, «amb proves d’entitat».

«No es pot acceptar», ha conclòs el conseller en relació amb la proposta que el COE preveu remetre dilluns vinent als governs d’Aragó i Catalunya.