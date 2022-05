L'Olot jugarà la final del "Play-Off" d'ascens del grup català de Tercera RFEF després de vèncer el Sant Andreu amb un gol a les acaballes de l'enfrontament. Arranz al minut 89 ha aprofitat una badada de la defensa quadribarrada després d'una gran centrada de Xumetra per batre Miguel Ramos i donar el passi als olotins a la final. Fins llavors, el duel ha estat molt disputat entre dos equips que tenien l'objectiu de pujar a Segona RFEF des de principi de temporada. Primer, l'han tingut els garrotxins a través de Callís, després el santandreuenc Llamas ha posat a prova Batalla i, més tard, Arranz n'ha tingut una molt clara. Fins i tot, abans de la mitja part, Fassani ha vist porta, però l'àrbitre l'ha anul·lat per un fora de joc. A la represa, els nervis han aparegut pels dos equips que no han tingut cap oportunitat ferma fins que Arranz ha trencat la igualtat al darrer minut amb una diana que dona el bitllet a l'Olot en una final del "Play-Off" on jugaran contra el San Cristóbal o Girona B.