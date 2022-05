El Costa Brava ha golejat a l'UCAM per tres gols a zero. Tot i que la victòria és intransecendent, ja que el conjunt d'Óscar Álvarez ja ha descendit a 2a RFEF, el triomf ha estat molt celebrat. L'equip no guanyava des de feia onze jornades, quan va superar el Castelló per dos gols a zero a Palamós al febrer.

El gran protagonista del partit ha estat Varela, autor de dos gols. El primer, per avançar l'equip a la primera part, al minut 17, després de rematar una centrada de Campins dins l'àrea. A les acaballes del partit, Varela ha fet el segon. De nou, amb els mateixos protagonistes. Campins troba a Varela a la frontal i aquest, amb l'ajuda del porter, ha ampliat l'avantatge. Al minut 89, Chaira ha arrodonit la festa dels blaugranes. El davanter s'ha desfet del seu marcador després d'una conducció i ha batut Pedro López. El triomf local ha gairebé condemnat a l'equip murcià a la 2a RFEF.