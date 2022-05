Un Mundial a Girona? La possibilitat és ben real i tampoc seria la primera vegada que una prova esportiva de caràcter internacional esculli aquesta demarcació com a escenari. Ara bé, un esdeveniment que reuneixi a milers i milers d’esportistes d’aquí i d’allà, ben pocs cops ha visitat la ciutat. Això és just el que podria passar el proper 2025. La maquinària està en marxa perquè el World Masters Orienteering Championship, és a dir el Campionat del Món de Curses d’Orientació per a majors de 35 anys, aterri a la província. Aquest cap de setmana, pas important per convèncer la Federació Internacional d’Orientació (IOF). Girona és una de les dues finalistes, juntament amb una ciutat polonesa. I les sensacions són positives. Ahir, el seu representant, David May, va trobar-se amb Àdam Bertran, regidor d’Educació, Infància i Esports de l’Ajuntament de Girona; Francisco Gómez, president de la Federació Espanyola d’Esports d’Orientació; i Josep Maria Santiago, màxim representant de la Federació de Curses d’Orientació de Catalunya.

La candidatura va ser presentada a finals de l’any passat i al cap d’uns mesos la IOF decidia que complia prou requisits per convertir-se en finalista. No serà fins aquest proper mes de juliol que arribarà el veredicte final. Mentrestant, moment per a una primera presa de contacte. L’organisme internacional va facilitar una sèrie d’aspectes que cal cuidar i que donen punts per acollir l’esdeveniment i durant aquests dies, David May es troba a Girona per conèixer en primera persona què ofereix la ciutat i la província. Trobada amb institucions, conèixer les infraestructures, els serveis i també visitar el pavelló de Fontajau, un dels centres de la competició i l’escenari escollit per a la cerimònia inaugural. El parc de les Ribes del Ter servia ahir com a punt de trobada amb la premsa, mentre que a la nit hi va haver un sopar amb l’associació d’hosteleria.

La competició

El World Masters Orienteering Championship és el campionat Mundial de Curses d’Orientació dirigit per a tots aquells esportistes majors de 35 anys. «En d’altres modalitats, el torneig seria per a un reduït grup de gent però el nostre esport és molt estrany perquè és de per vida. El pots practicar fins que et mors. Hi ha categories per cada cinc anys i cadascuna d’elles s’adapta a les teves necessitats», explica Josep Maria Santiago. Durant 8 dies, s’espera la participació de milers d’esportistes. Per tant, l’impacte econòmic per al territori que l’ocupi serà gegant. En el cas de Girona, no només la ciutat esdevindria com a escenari. També hi haurà proves i entrenaments a l’Escala, Torroella, Besalú, Pals, Begur i Banyoles.

Els exemples a seguir estan marcats: Copenhaguen (2018) i Riga (2019). «Són les dues últimes edicions que es van fer abans de la pandèmia i les vam poder viure en directe perquè hi vam participar. Les dues proves van comptar amb un gran volum de participants», afegeix Santiago. Ara la pilota és a la teulada de la federació internacional, que en dos mesos es pronunciarà.