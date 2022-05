És un caixa o faixa en tota regla, encara que el premi gros, en cas de victòria, haurà d’esperar. És el que tenen les promocions per pujar. Quan hi ha més d’una, s’ha de completar la sèrie per celebrar-ho com toca. Ara bé, qualsevol errada és letal. Definitiva. L’Olot té coll avall que si la temporada vinent vol competir a Segona RFEF necessita superar no una, sinó tres eliminatòries. Just avui se celebra la primera. No es pot permetre el luxe d’ensopegar l’equip de Manix Mandiola si no vol engegar a dida tota la feina feta durant els últims mesos. S’enfronta al Sant Andreu i ho fa amb un lleuger avantatge fins i tot abans de començar. Guanyant, és evident que es classificarà. Fins i tot empatant, si aquest és el resultat després de 120 minuts, amb pròrroga inclosa. Ser el segon classificat a la lliga regular així ho comporta. El duel, a vida o mort, serà en territori neutral. Un estadi, el de Can Rosés de Rubi, que no ha deixat a ningú indiferent. La gespa artificial pot ser un obstacle pels olotins, més habituat a jugar damunt d’una superfície més natural.

«Hem de saber competir perquè si perdem, marxem cap a casa. Intentarem jugar com un equip i treure el millor de cadascú. Que ningú es guardi reserves. És el moment d’oferir la nostra millor versió i si ho fem, estarem molt a prop de la victòria». Són paraules de Manix Mandiola, amb qui l’Olot ha sumat 10 dels 12 punts que ha disputat. Una dada positiva com també ho són els precedents d’aquesta temporada amb el Sant Andreu com a rival. 0-3 al Narcís Sala i 1-0 al Municipal. Números, al cap i a la fi, que poca influència poden tenir a partir de les sis d’aquesta tarda, quan comenci el partit. No vol el tècnic, ni de bon tros, pensar que l’empat ja pot ser suficient. «No podem estar pensant en això. Si surts al camp a empatar, acabaràs perdent. És una frase feta però és la realitat». Els barcelonins no tenen baixes però sí l’Olot, que no podrà comptar amb Blázquez ni Ayala. Ot Serrano serà dubte fins a l’últim moment, mentre que Èric Vilanova torna a estar disponible.