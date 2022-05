El Baxi Manresa va superar ahir la fèrria defensa de l’Mhp Riener Ludwigsburg, al qual va derrotar per 55-63, i s’enfrontarà en la final espanyola de la Lliga de Campions que auguraven els pronòstics per a aquesta Final a Quatre de Bilbao a un Lenovo Tenerife que es va imposar en la primera semifinal a l’Hapoel U-NET Holon israelià. L’aportació dels exuberants pivot manresans va ser decisiva davant un rival que va defensar tot el partit a mort i que no es va rendir fins trobar-se amb el seu propi desencert en un últim quart en què va anotar només sis punts.