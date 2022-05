El 20 de febrer, els gols de Nuha i Pere Martínez eren or pel Costa Brava, que va superar el Castelló a Palamós (2-0) tot col·locant-se a nou punts de la permanència. L’objectiu encara era llunyà, però no pas impossible perquè de marge de maniobra encara n’hi havia. Gairebé tres mesos després, si l’equip ha certificat el seu descens a Segona RFEF ha sigut, en part, perquè des d’aquella alegria no ha sigut capaç de tornar a guanyar. Són onze jornades gairebé en blanc. 5 punts de 33 possibles. Una ratxa nefasta, en consonància amb la inèrcia de bona part de la temporada. Però ara, sense la pressió que li suposa haver de salvar-se sí o sí, l’equip té ganes d’afrontar aquesta recta final amb una bona notícia. Rep l’UCAM Múrcia, també sentenciat -podria baixar avui mateix-, i que viatja sense el sancionat Isi Ros.

Òscar Álvarez, entrenador del Costa Brava, disposa de tota la seva plantilla excepte tres noms propis. Alejandro Galindo està lesionat i no podrà jugar. Marc Manchón va veure el passat cap de setmana la desena targeta groga de la temporada i haurà de complir un partit de sanció. Tampoc hi serà el davanter Boris Garros, a qui se li ha mort la mare aquest mateixa cap de setmana.