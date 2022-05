No hi ha hagut batalla. No hi ha hagut gairebé ni final. En poc més d’una hora, 62 minuts, Carlos, Carlitos, Alcaraz ha posat fi a una espectacular setmana en què ha deixat fora de combat Rafael Nadal i Novak Djokovic i ha conquistat el seu segon Masters 1000 amb una exhibició contra Alexander Zverev, número 3 mundial, que ha encaixat un contundent 6-2 i 6-1.

Cinc finals i cinc títols. Si l’any passat Alcaraz es va presentar a la Caja Mágica en el 120è lloc mundial, un any després el jove tennista de 19 anys saltarà aquest dilluns al sisè lloc del món. Brutal.

Amb poru feines mitja hora va durar el primer set. Alcaraz no va donar cap opció. Desapareguts els nervis inicials i la rebuda dels 12.5000 espectadors que omplien la Caja Mágica, el tennista murcià va agafar el timó del partit, amb solidesa i la mateixa energia demostrada durant la setmana i, sense necessitat de posar la sisena velocitat que va imposar, en les dues batalles anteriors contra Rafael Nadal i Novak Djokovic. Zverev no el va obligar. El tennista alemany no va entrar a la Manolo Santana amb la convicció i l’actitud necessària per frenar el jove tennista murcià.

Alcaraz va fer el que li havia demanat el seu entrenador Juan Carlos Ferrero, que li va insistir en la necessitat d’estar atent al poderós servei de Zverev, la seva gran arma, i evitar el revés paral·lel que tant li agrada. Va tenir la primera oportunitat de ‘break’ en el quart joc, però Zverev el va salvar amb quatre poderoses sacades per sobre dels 210 km. Però ja no va desaprofitar la segona oportunitat.

Als 22 minuts i amb un joc en blanc, Alcaraz li va trencar el servei. No només això. El jove tennista murcià va encadenar 10 punts seguits davant un Zverev que anava d’una banda a l’altra de la pista com si el partit no fos cosa seva. Desconegut. Les cames li pesaven. Potser per haver jugat la semifinal de matinada contra Stefanos Tsitsipas i anar-se’n al llit passades les quatre.

No hi ha hagut gaire cosa més per explicar del partit. Zverev, que havia guanyat Alcaraz les dues vegades que s’havien enfrontat, no ha pogut ni presentar batalla. Res. S’ha entregat acabant el partit amb dues dobles faltes, malgrat que dissabte a la nit es va quedar entrenant el servei després de vèncer Tsitsipas.