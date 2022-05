Amb el play-off ja assegurat no es volen córrer riscos. Per això, Marc Gasol no es vestirà de curt en el partit que aquest migdia disputarà el Bàsquet Girona a la pista del Melilla (12:30h). «Sempre vol jugar», explicava Jordi Sargatal en la prèvia del partit perquè «és molt el competitiu i vol el millor pel grup». També és dubte pel partit d’avui Pol Molins. El millor, en aquest cas, és que el pivot de Sant Boi reposi i es recuperi de les molèsties que té al bessó dret per estat a punt de cara a la part decisiva de la temporada. El play-off està a tocar, comença el 26 de maig, d’aquí a dues setmanes i mitja. És cert que el conjunt gironí encara no s’ha assegurat el factor pista en la primera eliminatòria, però caldrà veure com evolucionen les molèsties de Gasol per si reapareix en una de les últimes dues jornades de competició -davant Estudiantes o Alacant-, o ja se’l reserva pel primer partit dels quarts de final per l’ascens a ACB.

Amb Marc Gasol o sense, el Bàsquet Girona encara no ho té tot lligat en aquestes últimes tres jorandes. Sí, el play-off ja és una realitat, però ara cal assegurar el factor pista en la primera eliminatòria. Els de Sargatal són ara quarts i quedant entre els cinc primers s’asseguraria el factor pista. El Palència és cinquè amb les mateixes victòries que els gironins, 19, mentre que el sisè i el setè, Càceres i Corunya, tenen n’han sumat 18. És per això, que Sargatal reconeix que «mirem de reüll les possibilitats, però hem d’estar concentrats perquè encara falten tres jornades i poden passar moltes coses». «Hi ha molts equips implicats», segueix explicant l’entrenador gironí i «el que volem és arribar amb la màxima consistència i el millor possible en tots els sentits». Tampoc té res encara assegurat el rival d’avui, el Melilla, que és catorzè i està dues victòries per sobre de la zona de descens. «A cada partit els equips es juguen la vida», explica Sargatal. I un triomf dels melillencs aquest migdia els donaria la salvació gairebé matemàtica. Per això, «segur que sortiran al cent per cent», afirma l’entrenador gironí i «nosaltres no podrem fer menys». El tècnic del Bàsquet Girona també diu que l’equip haurà d’estar «concentrat» per fer un «bon partit a fora». I és que l’últim cop que va jugar lluny de Fontajau va ensopegar de forma inesperada a Palma (78-73). De fet, aquesta ha estat una de les dues úniques derrotes -l’altre va ser a Fontajau contra el Granda- que els gironins han encaixat en els últims 14 partits. «Som conscients que a fora és més complicat», avisa Sargatal. El Melilla va canviar d’entrenador el passat 28 de març per mirar de redreçar el rumb i salvar la categoria. Tanmateix, amb Rafa Monclova a la direcció només ha aconseguit una victòria, i això ha fet que encara no s’hagi pogut assegurar la permanència. Tot i així, Jordi Sargatal adverteix que «han canviat algunes tendències en el seu joc» perquè ara juguen amb «més bloqueig directe». També alerta que són «més agressius amb pilota» i per això els gironins «haurem de llegir bé el seu joc». Nikola Rakocevic és la principal amença exterior dels de Monclova, tot i que també s’haurà de vigiliar a Chapela, Dedovic, Mazaira o l’exgironí Álex Llorca.