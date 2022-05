Després de l’eliminació de l’Spar Girona a les semifinals del play-off pel títol de Lliga Femenina a mans del València Bàsquet, avui a les 4 de la tarda es juga l’anada de l’eliminatòria que decidirà les campiones d’aquesta temporada.

El Wurzburg de Salamanca acollirà el primer partit de la final de la Lliga Femenina Endesa entre el Perfumerías Avenida i les valencianes. Per arribar al darrer pas per aixecar el títol, les que avui tindran el públic a favor van eliminar als quarts de final al Gernika Bizkaia. A l’anada a terres basques van guanyar de 15 punts (70-85) i a la tornada, de 30 (73-43); mentre que a les semifinals es van desfer de les catalanes del Cadí La Seu vencent-les, també, a doble partit: 66-73 i 75-39. Pel que fa al València Bàsquet, les taronges van començar l’aventura dels play-off amb un empat contra el Movistar Estudiantes a Madrid (59-59) i amb un triomf a casa per sentenciar els quarts de final (72-35). A semifinals, va eliminar l’Spar Girona després d’un triomf a Fontajau (49-61) i d’una derrota a terres valencianes (66-73).