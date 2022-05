Partit de play-off en majúscules el que es va viure ahir a Can Rosés. Olot i Sant Andreu van protagonitzar un duel digne de les alçades de la temporada i se’l va emportar el conjunt que més es mereixia la victòria. Sergi Arranz, en l’últim minut, va fer que el somni de l’ascens garrotxí segueixi viu una setmana més.

En una primera part sense gaires pauses, l’Olot va dominar de ple al Sant Andreu, que es va acostar poc a la porteria de Batalla. Els barcelonins, de fet, van marcar en una jugada assajada, però l’àrbitre va veure Fassani en fora de joc. La resta, monopoli de l’Olot. Can Rosés va veure un Xumetra molt endollat, un Eloi Amagat lluitador i precís en la passada, i un Callís que es convertia en un malson per la defensa quadribarrada. L’Olot, però, no va aconseguir el gol. Ni Arranz ni Terma des de l’àrea petita van poder rematar bé per batre Ramos. El juvenil, sorpresa a l’onze, va veure la targeta groga al tercer minut de però no es va arrugar en una cita tant important per seguir desenvolupant una bona tasca defensiva. En atac, altres jugadors garrotxins com tampoc Xumetra, Kilian o Eloi també ho van poder provar amb més distància, però sense sort. Els garrotxins transmetien bones sensacions i eren capaços d’atacar contínuament fent-se fort en defensa.

A la represa, el Sant Andreu va ser més actiu en atac, però una bona defensa de l’Olot impossibilitava que trobés espai per foradar la teranyina garrotxina i tampoc per provar-ho des de la distància. Els barcelonins insistien en atacar la banda dreta, aprofitant que Kilian, ahir de carriler, i després Moha no jugaven a la seva posició natural. La més clara dels quadribarrats la van tenir amb una falta a la mitja lluna que Morer va xutar fora per poc. Abans Busquets, molt actiu i mòbil, va poder aprofitar una centrada al cor de l’àrea que va sortir als núvols de Rubí. L’Olot no va tenir tanta presència en atac com a la primera part, més enllà d’un parell de faltes servides amb exquisidesa per Eloi Amagat. Al minut 89, el Sant Andreu es van bolcar en atac i els garrotxins ho van aprofitar per muntar un contraatac per marcar el gol que donaria el pas a la final catalana del play-off. Xumetra va arrencar per la banda esquerra fins arribar a l’àrea i va servir un regal amb forma de passada per a Sergi Arranz. El pistoler no va perdonar des del segon pal amb un xut amb la cama dreta. L’eufòria va inundar la grada de l’Olot i va emmudir els aficionats del conjunt de Molist, que no havien parat d’animar durant tot el partit.