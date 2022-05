El Salt va acabar en cinquena posició en la segona jornada de la Lliga Iberdrola de gimnàstica artística disputat a Gijón. Un resultat que li permet assolir la permanència a la màxima categoria, però alhora l’impedeix estar a la fase final que es disputarà el proper 18 de juny. El conjunt dirigit per Montse Hugas va sumar un total de 178’499 punts, quedant-se a només un punt i mig del quart classificat, La Salle Gracia. «Aquest any ha estat complicat, valoro de forma positiva acabar en cinquena posició», explicava Hugas. La victòria, ahir, va ser pel l’EGIBA (191’233), la segona posició va ser pel Xelska (188’467) i la tercera per Les Moreres (185’166). Aquests tres equips, juntament amb el Terrassa que ahir va quedar sisè, disputaran la fase final.

Com en la primera jornada, disputada a principis de març, el Salt va estar ahir condicionat per les dues gimnastes que van ser olímpiques a Tòquio el passat estiu. Marina González, estudia als Estats Units i un viatge d’anada i tornada no sortia a compte a ningú. Mentrestant, Laura Bechdejú, que encara no s’ha recuperat d’una lesió. Així, la millor de les saltenques va ser Laia Masferrer, que va sumar un total de 46’601 punts pel seu equip. La van acompanyar Aida València, Nicole De Miguel, Tanit Oller, Èlia Ribas i Berta Álvarez. Va ser la prova de terra el que més les va perjudicar ja que van tenir dues caigudes. Ho van fer millor en barra, paral·leles i poltre. El pròxim repte del Salt són els campionats de Catalunya i Espanya, que es disputaran el mes de juliol. Pels estatals, Hugas va confirmar que Mariana González torarà aviat de Iowa, on estudia, i hi podrà ser. El segon equip, salvat Per altra banda, el segon equip, que competeix a la Segona Divisió, va aconseguir la permanència. Les saltenques, amb un grup molt jove, van finalitzar la jornada d’ahir en una meritòria quarta posició amb un total de 167’299 punts, quedant a dos de les posicions de podi, cosa que els va permetre sumar els punts suficients per acabar cinquenes en la classificació general i salvar la categoria. L’Hospitalet va ser l’equip que va guanyar la segona jornada de Segona Divisió i això li va permetre ser primers de la classificació general.