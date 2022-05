Adeu a la Divisió d’Honor Plata. Després de perdre ahir a la pista del Teurco (32-25) el Sarrià ja sap que no continuarà la pròxima temporada a la segona màxima categoria de l’handbol estatal tot i que encara falten tres jornades per acabar. Era complicat aconseguir el miracle, sumar tots els punts i que Cajasur i Ciudad Real ho perdessin tot era una utopia. I la primera de canvi es va confirmar la permanència.

Les coses com són. Ahir el Sarrià va fer un mal partit a terres gallegues, davant un equip que ja havia descendit, que no havia guanyat en la segona fase i que només li anava l’orgull. Però aquest orgull pesa molt i més, si jugues a casa. El conjunt dirigit per Josep Espar es va veure desbordat ja des del principi. Va aguantar fins al 3-3. Després, ja no hi va haver història perquè els gallecs van anar obrint forat en el marcador fins a arribar a tenir vuit gols d’avantatge al descans (17-9). Semblava que hi havia una reacció en l’inici de la segona part, quan es van arribar a posar a quatre gols (18-14) quan s’havien jugat set minuts de la represa, però tot va quedar en un miratge. Els gallecs van tornar a eixamplar la diferència en els minuts següents (23-17) i ja no la van tornar a deixar escapar. El Sarrià no es tornaria a posar mai tan a prop com en el 18-14 i va arribar a perdre per nou gols, el que confirmava, aquest cop sí, la derrota i el descens de categoria.

Després de tres temporades consecutives a Plata, la UES tornarà el pròxim curs a Primera Nacional. Falten tres partits, però, perquè els sarrianencs es puguin acomiadar de la categoria, i en aquests tres partits, ningú té cap dubte que continuaran lluitant com a taurons.