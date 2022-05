Les grades del Bilbao Arena van ressonar mentre el Tenerife Lenovo es convertia en campió de la Champions. És la segona vegada que l’equip canari guanya el títol europeu, firmant una temporada brillant per al club. La victòria illenca va truncar el somni del Baxi Manresa, que no va poder completar la festa en una cita en què va estar acompanyat per més de 4.000 aficionats.

El Tenerife va saltar a la pista amb la seguretat de qui ja ha regnat a Europa. Però tenia davant un equip que no els va permetre tenir, d’entrada, la superioritat que esperaven. Amb Moneke com a màxim encistellador –amb 12 punts en el primer quart–, els de Pedro Martínez van demostrar tenir el temperament i efectivitat que els va faltar divendres. I va plantar cara al conjunt que no va aconseguir derrotar la setmana passada a l’ACB, deixant un marcador molt ajustat. Els va faltar, tanmateix, solidesa defensiva, cosa que van compensar amb faltes.

La intensitat del partit no va parar en cap moment, i durant el primer temps, no hi va haver un guanyador clar. Tot i que els de Vidorreta van fer sempre sensació de senzillesa, Moneke va continuar segellant un partit gairebé perfecte al costat d’un Dani Pérez que sobrepassava la defensa rival sense dificultats. Les grades del Bilbao Arena ressonaven amb l’«Un dia de partit», clàssic del Camp Nou. I van donar al seu equip l’impuls que necessitaven per tancar el primer temps amb un ajustat 50-49.

Superioritat del Tenerife

En el segon temps, el Manresa no va saber frenar les transicions del Tenerife i es van posar fàcilment amb un 0-6 favorable després del descans. I la cosa empitjoraria. Mentre en la primera meitat la màxima distància va ser de 7 punts, amb el 9-16 i el 25-32, el club canari va adquirir una renda de 10, posant-se’n 56-66 en el tercer quart.

I tot i que els jugadors no van abaixar els braços, l’encert del primer temps es va esvair, aconseguint només 6 punts en sis minuts. Ni l’antiesportiva a Shermadini ni el triple posterior va canviar el ritme del partit. L’encert de l’equip de Txus Vidorreta contrastava amb la mala dinàmica en què havia entrat el conjunt català. El parcial de 17-33 en el tercer quart va modificar absolutament el partit i els obligava a una de remuntada precipitada.

A nou minuts del final, el Manresa estava 15 punts per sota. I la supremacia del Tenerife adquiria cada cop més força. La dificultat per anotar del bloc de Martínez, que ni amb quatre rebots ofensius consecutius van aconseguir reduir distàncies, contrarestava amb la facilitat que continuaven tenint els canaris.

Els jugadors de la banqueta, amb l’elàstica groga, s’aixecaven i somreien amb cada cistella. La segona Champions estava cada vegada més a prop. El Manresa va buscar el triple des de cada centímetre de la pista però sense èxit. A dos minuts del final, fins i tot els 4.000 manresans van canviar els incansables crits per cares de desconsol.