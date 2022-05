Un golarro de Jordi Alba al temps de descompte va desnivellar l’empat amb què semblava que acabaria el Betis-Barcelona disputat al Benito Villamarín, on el conjunt blaugrana va certificar matemàticament la classificació per a la propera edició de la Lliga de Campions quan queden només tres jornades.

Després de l’esportiu passadís que els visitants van fer als locals per la recent consecució del títol de campió de la Copa del Rei, el partit ja no va tenir temps per a especulacions perquè el Barça podia certificar la classificació per a la propera Champions i el Betis aspirar des de la cinquena plaça a un d’aquells llocs que el mantinguessin a la baralla per estar a la màxima competició continental.

Els Xavi Hernández van sortir avançats, amb una forta pressió per tenir el comandament de la pilota, però els del xilè Manuel Pellegrini no es van arronsar i fins i tot van buscar el recurs de sorprendre al contracop al rival, que no comptava en aquesta ocasió amb el central Gerard Piqué ni amb el porter titular, l’alemany Marc-André Ter Stegen, tots dos amb problemes físics.

El primer avís va ser blaugrana en una centrada lateral del francès Ousmane Dembélé i un intent de rebuig del central argentí Germán Pezzella, que va estar a prop de ficar la pilota a la seva porteria en una acció en què el meta xilè Claudio Bravo va sortir malparat a la cuixa dreta.

Als disset minuts va haver d’ingressar al camp en substitució del xilè el portuguès Rui Silva, que a les primeres de canvi va posar una mà miraculosa perquè, entre ell i el travesser, la rematada de cap del central uruguaià Ronald Araújo no es convertís en gol. La rèplica va arribar a la vora de la mitja hora, amb una forta rematada des de lluny del migcampista argentí Guido Rodríguez que va repel·lir el pal i el posterior intent de Sergio Canales davant del qual va respondre el brasiler Neto Murara, que després de diversos mesos va prendre la responsabilitat de cuidar la porteria culer.

Va baixar una mica el ritme en l’última fase de la primera meitat i el partit se’n va anar al descans amb el 0-0 inicial i amb tot obert per a una segona part en què es va mantenir l’equilibri.

Tot canvia quan entra Ansu

Dembélé va ser el primer que ho va intentar, però la seva rematada va anar al lateral de la xarxa a prop d’un pal i després al Barça li va costar cada cop més portar la iniciativa davant un adversari que va rondar més l’àrea visitant. Fins al punt que Xavi va fer entrar el davanter Pierre-Emerick Aubameyang per Memphis Depay per canviar la dinàmica.

Però no va ser fins una estona després, quan va entrar Ansu Fati, que les coses canviarien i de quina manera. Portava dos minuts al camp quan va aconseguir el 0-1 amb una bona rematada. L’alegria, això sí, li va durar poc al Barça perquè un exblaugrana com Marc Bartra va empatar aprofitant una bona centrada de Fekir. Es va entrar a la recta final del xoc ja amb el partit trencat, amb dos equips que no volien l’empat, i que es va desnivellar del tot al minut 94, l’últim del temps de prolongació, amb un gran gol de volea d’Alba que bé val un bitllet per a la Champions.