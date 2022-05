Banyoles continuarà sent la referència del triatló internacional. L’entorn de l’Estany tornarà a acollir el proper cap de setmana del 27 i 28 d’agost el Campionat d’Europa de Triatló per clubs de relleus mixt i el Campionat d’Espanya de Triatló en distància olímpica. Entre les dues proves, s’estima que hi participaran prop de 1.500 esportistes.

Aquest serà el 12è any consecutiu que Banyoles acull competicions internacionals. A més a més, també es disputarà la 36a edició del Triatló de Catalunya, la prova degana del triatló a l’estat. «Banyoles mostrarà un any més el seu compromís amb el triatló en una cita plenament consolidada al calendari de competicions, no només català i estatal sinó també internacional», va dir l’alcalde, Miquel Noguer. Per la seva part, el director de Competicions de la Federació Espanyola de Triatló, Jorge Garcia, va assegurar que «en els darrers anys Banyoles ha aconseguit posicionar-se com una marca de referència al voltant de l’esport». «El model d’organització de Banyoles és únic i s’ha de posar en valor perquè parteix de la feina de molts voluntaris», va afegir Garcia.