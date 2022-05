A Sevilla, Xavi va estar frustrat. Frustrat i alleujat perquè el Barça, com va confessar ell mateix, «s’havia tret un pes de sobre» en situar-se, ja de forma matemàtica, entre els quatre primers, cosa que li obre la porta de la Champions de la temporada que ve, «un objectiu mínim i exigible». Frustrat, alleujat i, al final, reflexiu. Era el tècnic conscient, una vegada derrotat el Betis a l’últim sospir, i no és cap exageració, amb l’esquerra de Jordi Alba que li toca encapçalar la reconstrucció d’una plantilla que s’ha fet tan gran com escassament competitiva, on un títol en tres anys -la Copa del Rei del Barça de Messi i Koeman-, revelen la caiguda cap a l’abisme.

Xavi sap, millor que ningú, on és. I, sobretot, sap què necessita per tornar l’equip al camí de l’èxit. No va caldre que se li preguntés, acusant, de manera ineEsperada, determinats futbolistes. No va donar noms. Va voler ser elegant. Però se li entenia tot. «Tenim jugadors que no són pulcres, som el que som ara mateix», va confessar el tècnic. Era la versió xaviniana d’«això és el que hi ha» que va popularitzar Koeman, units tots dos entrenadors pel mateix «diagnòstic» sobre una plantilla que ha perdut vigor competitiu.

Fa anys que no arriba al Barça per guanyar títols. Ni als anys finals amb Messi. Ni l’any un sense Messi, per més que Xavi hagi impulsat l’equip del novè lloc al segon. «Podia haver estat una temporada molt pitjor, molt», va dir a Sevilla després de repetir diverses vegades, sense que ni tan sols hi hagués necessitat de preguntar-se’l, que havia sortejat un escenari terrorífic quan va entrar al club «al novembre», i per això va reclamar urgentment l’arribada de quatre fitxatges del mercat d’hivern -Alves, Ferran, 55 milions més 11 en variables, Aubameyang i Adama-. Amb ells s’ha reaccionat a temps a la Lliga, i li ha sobrat fins i tot tres jornades. Però amb ells, que van aparèixer després de l’eliminació de Champions, ha perdut Supercopa d’Espanya, Copa de Rei i Europa League. No han estat suficients.

El Barça torna a jugar demà

Amb la Champions ja assegurada de cara al pròxim curs, el pròxim objectiu del Barça és finalitzar en la segona posició, cosa que li permetria jugar la Supercopa d’Espanya. Falten tres jornades per tancar el campionat de lliga, i la primera pedra per assolir aquest objectiu serà el Celta, demà a la nit al Camp Nou (21:30h).