Un gol de Nico Melamed al minut 69 de partit i quan tot just feia quatre minuts que era sobre la gespa de l’RCDE Stadium va evitar mals majors per un Espanyol que va empatar contra l’Osasuna (1-1) i va sumar la quarta jornada consecutiva sense aconseguir la victòria. Tanmateix, el punt sumat ahir encara no assegura la permanència matemàtica als blanc-i-blaus, perquè quan falten tres partits està a 8 punts de la zona de descens.

Tot i l’empat final, hauria pogut ser pitjor. Kike Barja va avançar els navarresos en el minut 42, amb un d’aquells gols psicològics abans d’arribar al descans. Això no va agradar gens al públic de l’RCD Stadium, i va fer que se sentissin crits de «fora, fora» i, fins i tot, demanaven la dimissió del seu entrenador, Vicente Moreno. El tècnic valencià havia castigat Raúl de Tomás amb la suplència després de l’incident de la setmana passada al Santiago Bernabéu. Vist com anaven les coses va optar per treure’l després del descans. Però el canvi que li va funcionar va ser el de Melamed, que amb només quatre minuts en va tenir prou per salvar un punt per a l’Espanyol i evitar un desastre més gros. .