L’Atlètic va fer un pas gairebé definitiu per classificar-se per la Lliga de Campions del curs vinent gràcies a la victòria en el derbi contra el Madrid. Un gol de penal de Carrasco va ser decisiu per decantar un derbi, on el Madrid no hi tenia el cap.

El dubte, si és que n’hi havia, va esvair-se de seguida. No hi va haver passadís de l’Atlètic al Madrid pel títol de Lliga. Amb un onze farcit de jugadors no habituals i pensant ja a donar descans amb vistes a la final de la Lliga de Campions, al Madrid li va costar trobar-se. Va ser l’Atlètic qui va començar amb una pressió altíssima que al Madrid li va costar molt de superar. Així van arribar les primeres oportunitats de gol per part de Correa i Carrasco. El VAR apareixia de manera decisiva per avisar l’àrbitre d’un penal per una trepitjada de Vallejo a Carrasco. El belga seria l’encarregat de transformar-lo i avançar els matalassers al límit de la mitja part. A la represa, va continuar la tònica de domini local malgrat que Carlo Ancelotti va fer canvis per donar un altre aire a l’equip. Entre Griezmann, Cunha i Carrasco, altre cop, van tenir ocasions per sentenciar però no van tenir punteria. Per contra, el Madrid hauria pogut empatar en un llançament de falta d’Asensio que Oblak va desviar.