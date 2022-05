Philadelphia 76ers-Miami Heat, 116-108 (2-2)

Amb Joel Embiid i James Harden a la pista, la vida és molt més fàcil per als Philadelphia 76ers, que dilluns a la matinada van vèncer per segon partit consecutiu els Miami Heat (116-108) d’un enorme Jimmy Butler per empatar 2-2 aquesta semifinal de l’Est.

Després de no jugar per lesió els dos primers partits de la sèrie (dues victòries dels Heat), Embiid, encara amb una màscara protectora a la cara, ha donat un gran impuls als Sixers en els seus dos triomfs seguits a Filadèlfia i aquesta nit ha sumat 24 punts i 11 rebots.

No obstant, la peça imprescindible dels Sixers en aquest quart partit va ser Harden, que havia sigut criticat per la seva discreta aportació en els anteriors partits i que avui s’ha reivindicat amb 31 punts (6 de 10 en triples), 7 rebots i 9 assistències. En un últim quart excels, l’escorta dels Sixers va anotar 16 punts amb 4 de 6 en triples.

Els Heat, el conjunt amb el millor balanç de l’Est en la temporada regular, van comptar amb un Jimmy Butler fabulós que va aconseguir 40 punts (13 de 20 en trets) i 6 assistències.

No obstant, l’equip d’Erik Spoelstra es va dessagnar des del triple amb un trist 7 de 35, es va veure superat en moltes parts de la vetllada per la defensa local, i va trobar a faltar la millor versió de jugadors fonamentals en el seu esquema com Tyler Herro (11 punts amb 4 de 12 en tirs) o Kyle Lowry (6 punts amb 3 de 10 en tirs).

Aquesta semifinal de l’Est torna ara a Miami, on dimarts es jugarà el cinquè partit.

Dallas Mavericks-Phoenix Suns, 111-102 (2-2)

Els Dallas Mavericks van igualar aquest diumenge 2-2 la seva semifinal de l’Oest davant els Phoenix Suns amb una victòria per 111-101 consolidada en el seu esplèndid encert en el triple (14 de 24 en la primera meitat) i el terrible dia de Chris Paul.

Només dos dies després de complir 37 anys, el base dels Suns va ser eliminat per faltes quan quedaven 9 minuts per jugar-se de l’últim quart després d’un partit per a l’oblit en el que només va sumar 5 punts, 5 rebots i 7 assistències en res més que 23 minuts en pista a causa dels seus problemes amb les personals.

Al descans ja portava quatre faltes, una cosa que no li havia passat mai en les seves 17 temporades a l’NBA.

Davant el malson de Paul, Dorian Finney-Smith va viure la seva tarda somiada en els Mavericks amb 24 punts i un tremend 8 de 12 en triples.

Luka Doncic va aconseguir 26 punts, 7 rebots i 11 assistències, però potser el senyal més esperançador per al futur de la sèrie de Dallas és que no van necessitar una versió sobrehumana de l’eslovè a l’anotació per emportar-se aquest quart partit.

A més de Finney-Smith, els Mavericks, que van acabar el duel amb 20 de 44 en triples, van comptar amb aportacions de gran qualitat de Jalen Brunson (18 punts) i Davis Bertans (12 punts amb 4 de 6 en triples).

Sense Paul al seu costat, Devin Booker (35 punts i 7 assistències) va ser el referent d’uns Suns que van guanyar els seus dos partits a casa, que van perdre els dos de Dallas i que tindran l’opció dimarts, de tornada a Phoenix, de reprendre l’avantatge en aquesta semifinal.